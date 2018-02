Un cache-caméra sur les nouveaux portables HP EliteBook

Un cache-caméra intégré aux HP EliteBook

Une fonctionnalité qui ne sera pas disponible sur la version Touchscreen

Modifié le 14/02/2018 à 17h00

L'inquiétude est réelle, si bien qu'une photo publiée par Mark Zuckerberg en 2016 montrait qu'il avait caché la caméra de son ordinateur portable avec un simple bout de scotch.Comme le rapporte The Verge le 7 février 2018, le constructeur HP a annoncé de nouveaux ordinateurs portables de sa série EliteBook : les EliteBook 830, 840 et 850 annoncés à un prix démarrant à 1.029 dollars aux Etats-Unis. Ces ordinateurs ne sont toutefois qu'une simple amélioration de la gamme existante, n'apportant pas de grosses nouveautés au niveau technique.Mais HP semble avoir décidé de faire un effort dans le domaine de la protection de ses futurs utilisateurs en intégrant à l'écran un cache-caméra. Il s'agit d'un simple clapet glissant, qui permet de bloquer le champ de vision de la webcam intégrée et qui permet donc d'éviter d'être espionné alors qu'on sait pertinemment que des logiciels permettent d'activer la caméra à distance et de filmer à l'insu de l'utilisateur. On se demande d'ailleurs pourquoi ce type de solution n'est pas encore un standard chez les constructeurs d'ordinateurs portables.HP lance de fait une option encore très rare chez les constructeurs d'ordinateurs portables et ce malgré les inquiétudes que les webcams soulèvent en termes de protection de la vie privée. Certaines webcams filaires intègrent depuis plusieurs années la même fonctionnalité, qui apporte une importante sécurité sans coûter très cher aux constructeurs. Mais si les webcams filaires peuvent toujours être débranchées, ce sont les webcams intégrées qui devraient présenter cette fonctionnalité.HP souligne néanmoins la difficulté technique d'intégrer un clapet dans l'écran : la versiondes EliteBook ne présente en effet pas ce clapet de confidentialité, à cause de problèmes de place dans l'écran lui-même.