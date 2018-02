Nokia 10 : pas une ni deux, mais cinq caméras ?

Un système rotatif pour une multitude de lentilles ?

Un teaser en 2017 et maintenant, un croquis de designer

Nokia smartphones to feature ZEISS optics. Together, we look forwards to an exciting journey into the future of smartphone imaging. pic.twitter.com/GNWwuMAveK — ZEISS Camera Lenses (@ZEISSLenses) 6 juillet 2017

La rumeur est plus qu'un simple bruit de couloir dans l'industrie, même si Nokia n'a rien confirmé : elle se base sur un brevet déposé par Carl Zeiss, le spécialiste mondial des lentilles pour caméras et appareils photo.Le système à double capteur qui est le standard de l'industrie des smartphones, tout du moins pour les photophones et les smartphones haut-de-gamme, couple les images capturées par les deux appareils pour en faire une image plus nette et plus belle.Comme le signale le site NokiaPowerUser , le spécialiste des lentilles Carl Zeiss a déposé un brevet pour un système de lentilles rotatif. L'idée est assez simple : il y a une lentille principale placée au centre d'un disque qui contient les autres lentilles disponibles. L'utilisateur va donc sélectionner la lentille qu'il préfère en faisant tourner le disque jusqu'à trouver la lentille idéale qui se placerait ainsi sur le deuxième capteur et en changerait les caractéristiques.Carl Zeiss estime ainsi possible de créer un système de zoom optique plus performant que celui actuellement disponible sur les smartphones : chaque lentille aurait un niveau de zoom différent et l'utilisateur pourrait alors réaliser des photos d'une qualité bien supérieure par rapport à l'utilisation du zoom digital. Le brevet a été déposé par Carl Zeiss en mars 2017 et l'entreprise avait publié, en juillet 2017, un teaser vidéo dans lequel on voyait des lentilles tourner et mettre à feu le logo Nokia. On sait que les deux entreprises travaillent donc ensemble.Un croquis, repéré par NokiaPowerUser , a fait son apparition sur les réseaux sociaux chinois et montre le Nokia 9 et le Nokia 10 côte à côte, avec une différence de taille : le Nokia 9, à droite, présente un double capteur photo tandis que le Nokia 10, à gauche, présente un étrange capteur circulaire qui ne manque pas de rappeler le brevet déposé par Carl Zeiss.La rumeur est donc concordante, même si Nokia n'a pour l'instant rien dévoilé, pas même l'existence du Nokia 10. Le Nokia 10 ne devrait pas être présenté au MWC de Barcelone en février 2018 (où est attendu le Nokia 9) mais pourrait faire son apparition au salon IFA de Berlin en septembre 2018. Il va donc falloir attendre et surveiller les futures fuites car si Nokia a réellement un tel projet dans ses cartons, le monde des photophones pourrait s'en trouver révolutionné.