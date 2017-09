Canal+ en clair pour les abonnés Bouygues, Free et Orange

Canal+ en clair jusqu'au 3 septembre 2017

Les abonnés SFR pourront bientôt bénéficier de l'offre de Canal+

Modifié le 01/09/2017 à 14h00

Cette offre promotionnelle s'appliquera prochainement aux abonnés SFR, qui pourront regarder les chaînes habituellement cryptées, du 5 au 8 septembre 2017.Depuis le jeudi 31 août 2017 et jusqu'au 3 septembre 2017, une offre promotionnelle permet aux abonnés éligibles au service de télévision disposant de box Bouygues Telecom, Free et Orange de visionner gratuitement les six chaînes de Canal+ habituellement cryptées. Il est donc possible de regarder gratuitement et autant que souhaité Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Canal+ Séries, Canal+ Family et Canal+ Décalé.Ce n'est pas la première fois que Canal+ organise ce genre d'opérations promotionnelles. Elles sont destinées à attirer d'éventuels nouveaux clients. Ces dernières années, Canal+, qui enregistre des performances médiocres sur le marché français, peine à fidéliser et attirer de nouveaux clients. Ainsi, en juin 2017, Canal+ a vu son nombre d'abonnés direct en France passer sous la barre des 5 millions.Les abonnés SFR pourront eux aussi bénéficer de cette offre promotionnelle permettant d'avoir accès aux chaînes de Canal+ en clair pendant 4 jours. Du mardi 5 au vendredi 8 septembre, ils pourront ainsi regarder les six chaînes de Canal+ gratuitement.En revanche, l'offre ne permet pas d'avoir accès aux programmes de vidéos à la demande, ni aux services Canal de Canal+.