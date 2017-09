BBOX Miami+ : Bouygues s’associe à Canal+

La BBOX Miami+ intègre un bonus « Start by Canal »

Une offre enrichie mais plus onéreuse

Modifié le 22/08/2017 à 15h06

L'occasion de prendre un abonnement BBox Miami+ Après Free et Orange, c'est au tour de Bouygues de nouer un partenariat avec le groupe Canal+. En effet, Bouygues commercialise une offreavec un bonus au choix (parmi 4 propositions), dont «». Ce bonus permet aux clients d'avoir accès à une large gamme de chaînes thématiques (en direct ou en replay) telles que MCM, National Geo, Cartoon Network, Comédie+, Disney Channel, MTV, Teletoon, Planete+, etc. Il permet également d'avoir un accès illimité à la vidéo à la demande avec CANALPLAY.Les trois autres bonus disponibles sont le « Bouquet jeunesse », qui regroupe 7 chaînes à destination des enfants et TFou Max, un service de vidéo à la demande en illimité ; Playzer, un service de clips vidéo à la demande, en illimité, en haute définition et sans publicité ; une clé 4G avec 20 Go d'Internet mobile par mois.Outre ce bonus au choix, l'offre BBOX Miami+ inclut un accès internet ADSL, VDSL, ou Fibre FTTH, une offre TV de 170 chaînes (dont 48 en HD), la téléphonie illimitée vers les fixes et les mobiles en France métropolitaine et dans les DOM et vers tous les mobiles d'Europe, un support de stockage de 128 Go et un bouquet presse en lecture illimitée.Mais cette offre enrichie a un coût puisque la BBOX Miami+ s'affiche à dix euros de plus que la BBOX Miami de base, qui coûte 14,99 euros par mois. À noter également que l'abonnement à la BBOX Miami+ à 24,99 euros par mois ne dure qu'un an : au-delà de ce délai, il passe à 37,99 euros par mois.