Apple : des résultats financiers records pour le deuxième trimestre

Modifié le 02/05/2018 à 18h37

Les résultats de la marque à la pomme ont contredit l'ensemble des analystes qui prévoyaient la mort prématurée de l'iPhone X. Le dernier fleuron de l'entreprise a connu le succès escompté et tous les indicateurs sont au vert.Un nouveau record : voilà comment résumer les résultats du deuxième trimestre de l'année fiscale 2018 d'Apple. Il s'agit d'un record absolu et les chiffres vont dans le bon sens. Pour tout dire, les ventes ont progressé de 2,86% pour arriver à 52,217 millions d'unité avec un panier moyen élevé à 720 dollars, preuve que l'iPhone X n'est pas mort... bien au contraire.Luca Maestri, le directeur financier de l'entreprise, avait annoncé prévoir un chiffre d'affaire de 60 à 62 milliards de dollars au deuxième trimestre. Et il avait raison : Apple a annoncé un chiffre d'affaire de 61,137 milliards de dollars, en progression de plus de 15% par rapport au second trimestre 2017, pour un bénéfice de plus de 13 milliards de dollars, en progression de plus de 25% !L'action sort également gagnante. Les analystes avaient anticipé un tassement progressif des ventes de smartphones et avaient parié sur la force de l'écosystème d'Apple et des revenus apportés par les services. L'action est sortie à 2,73 dollars.Si l''iPad a souffert dans un marché de plus en plus saturé, c'est désormais du passé. Les ventes progressent pour le quatrième trimestre d'affilé, à 2,14% pour atteindre les 9,113 millions d'unité. Cette bonne santé est notamment due à l'événement consacré aux iPads, mais également à l'iPad Pro qui a largement contribué à la résurrection de la gamme, si l'on en croit le panier moyen qui remonte à 450$.Concernant les services, qui regroupent pêle-mêle les revenus de l'App Store, les abonnements Apple Music, les commissions Appe Pay et les abonnements iCloud, ils constituent la force de l'écosystème d'Apple. Les utilisateurs de produits Apple ne s'arrêtent pas à l'achat d'un produit principal, mais poursuivent leur usage au travers des différents services. En ce deuxième trimestre 2018, ces services ont généré plus de 9,19 milliards de dollars de chiffre d'affaire, en progression constante de 30,52%.Enfin, finissons sur les « autres produits ». Cette catégorie met dans le même panier les AirPods, les casques Beats, l'Apple TV et l'Apple Watch. Tout comme les services, bon nombre d'utilisateurs ne s'arrêtent pas à l'achat d'un produit unique et rentrent un peu plus dans l'écosystème d'Apple. Les autres produits ont représenté près de 4 milliards de dollars dans la balance, en progression de plus de 37%. Bien sûr, il est fort à parier que le HomePod a participé à cette progression mais elle est également possible grâce aux ventes phénoménales de l'Apple Watch et des AirPods.Dans les prochains mois, Apple devrait lancer un tout nouveau MacBook Air, dans le courant du troisième trimestre mais également les nouveaux AirPods. Les écouteurs sans fils auront d'ailleurs la particularité d'être compatibles avec l'AirPower, la station de chargement d'Apple pour iPhone, Apple Watch et AirPods. Cette dernière doit sortir cette année à un prix qui n'est pas encore connu du grand public.Enfin, l'Apple Pay continue de parcourir le monde. Début Avril, Apple Pay annonçait son arrivé au Brésil. Ce devrait bientôt au tour de la Pologne, de la Norvège et enfin de l'Ukraine dans les prochains mois, ce qui montera à 21 le nombre de pays où le service de paiement est disponible.Apple Pay a d'ailleurs triplé son volume de transactions ces derniers temps, assurant sa bonne place dans la catégorie des services d'Apple.