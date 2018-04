Apple : iOS 11 est installé sur 76 % des iPhone

Un iOS de plus en plus installé mais...

iOS 11 moins populaire que son grand frère l'iOS 10

Modifié le 26/04/2018 à 11h04

Un chiffre bien différent par rapport à Android, dont 4,6 % des smartphones ont installé une version d'Oreo et seulement 0,5 % des appareils exécutent la dernière version de l'OS.Apple a dévoilé sur sa page de support pour les développeurs les pourcentages des versions de ses iOS installées sur ses smartphones. Au 16 avril 2018, iOS 11 est présent sur 76 % des iPhone : une augmentation de 11 points depuis le 18 janvier 2018, puisque 65 % des appareils l'avaient alors installé. Une augmentation qui ralentit, puisqu'au 6 novembre 2017, 52 % des appareils tournaient sous iOS 11.Une augmentation importante depuis novembre a donc été remarquée. Sans doute en raison des dernières versions du système d'exploitation d'Apple, iOS 11.2 (décembre) et iOS 11.3 en mars. Ces deux mises à jour apportaient de nouvelles fonctionnalités et corrigeaient des bugs majeurs de l'iOS. Mais la version actuelle reste tout de même moins populaire que son grand frère l'année dernière.Il y a un peu plus d'un an, en février 2017, la précédente version du système d'exploitation était installée sur plus de 80 % des smartphones de la marque à la pomme. Aujourd'hui, iOS 10 est encore utilisé sur 19 % des iPhone. Une version qui a un côté rassurant pour certains utilisateurs. En effet, l'iOS 11 a eu un démarrage difficile à cause de la présence de nombreux bugs, comme le ralentissement des performances des iPhone les plus anciens. 5 % d'iPhone sont sous une version encore plus ancienne, comme iOS 9 ou 8. C'est probablement à cause des modèles plus anciens qui ne peuvent pas être mis à jour vers la dernière version d'iOS.La prochaine version, iOS 11.4, est en préparation et pourrait pousser son installation chez nombre d'utilisateurs récalcitrants. La mise à jour de l'iOS introduira en effet sur iCloud l'application Messages.Pour Android, c'est une autre histoire, puisque seulement 0,5 % des smartphones utilisent la dernière version d'Android Oreo. Android Lollipop (2014), Marshmallow (2015) et Nougat (2016) sont les versions les plus utilisées sur les smartphones Android.