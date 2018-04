Tim Cook : un hybride iPad/Mac ? Pas ce que les utilisateurs veulent

« Pas ce que les utilisateurs veulent », selon Tim Cook

Même s'il explique que les compromis à faire pour créer un tel produit seraient trop grands pour avoir un hybride de qualité, on ne peut que se demander si ce n'est pas une raison plus financière qui parle.Dans une interview accordée au, le CEO d'Apple Tim Cook a expliqué pourquoi il ne pensait pas qu'un hybride iPad/Mac puisse être une bonne idée pour les utilisateurs.Selon lui, les deux produits sont «» parce qu'Apple s'est concentré sur ce que chaque produit faisait de mieux, de façon à les optimiser. Pour créer un hybride, il faudrait forcément faire des compromis, qui nuiraient apparemment à l'efficacité du produit final.Même si l'idée est louable et les arguments apportés par Tim Cook tiennent la route, on se pose forcément la question du poids financier qu'aurait un tel choix. Là où certaines personnes n'hésitent pas à acheter les deux produits pour profiter des spécificités d'un PC portable et d'une tablette, l'apparition d'un produit deux-en-un risquerait d'avoir un impact (négatif) sur les ventes.Même si les ventes d'iPad (43,75 millions en 2017, selon Statista) et de Mac (19,63 millions sur la même période) sont loin derrière le nombre de vente d'iPhone (216,7 millions en 2017), Apple n'est probablement pas prêt à prendre le risque de voir ses ventes diminuer, même à la marge. La marque pourrait pourtant en profiter pour toucher un public qui n'achète pas de Mac, mais serait prêt à mettre un peu plus pour un produit plus évolué qu'une tablette.Mais puisque Tim Cook «», on peut d'ores et déjà prendre le pari qu'un hybride iPad/Mac ne verra pas le jour de sitôt dans le catalogue Apple.