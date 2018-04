Apple : un nouveau Mac Pro en 2019

Upgradability

Le client a toujours raison

Modifié le 06/04/2018 à 09h19

Ceux qui attendront auront entre les mains un Mac Pro conçu entièrement à partir des retours de terrain des utilisateurs.On croyait la gamme en voie d'extinction. Mais Apple a encore des projets pour le Mac Pro. Et c'est un redémarrage complet du programme qui se dessine depuis un an à Cupertino. Apple vient de convier la presse tech à découvrir l'avancée de ses travaux, tout entier tournés vers des notions qui séduiront les oreilles des pros : désormais, chez Apple, on parle ?upgradabilité? des machines, conception à partir des usages.Un bémol tout de même apporté par la compagnie : le futur Mac Pro n'est pas pour cette année. Espéré pour 2018, il ne sortira très certainement pas avant 2019. Une précision d'importance qui permettra aux professionnels d'arbitrer entre l'achat immédiat d'un iMac Pro, ou l'attente de la sortie de la future machine. A en croire Apple, la patience sera récompensée.Devant la presse, les dirigeants de la compagnie ont martelé la grande attention qu'ils accordent à l'avis de leurs clients professionnels. Une équipe entière, baptisée Pro Workflow Team, travaille exclusivement au développement des produits de la gamme Pro, que ce soit les logiciels (Final Cut Pro, etc) ou le hardware. Mais Apple sait aussi que les usages professionnels sont très variés. la société a donc décidé, pour les comprendre, d'embaucher directement des créatifs : artistes, techniciens, beaucoup d'experts en effets spéciaux, vidéo et animation 3D.Apple s'est imprégné de leurs habitudes pour répondre au mieux à leurs besoins. Grâce à ce banc d'essai permanent, Apple a corrigé les défauts vécus par les usagers, sans forcément répondre par toujours plus de puissance. Le futur Mac Pro sera par ailleurs modulaire : on ignore quelle sera sa forme, mais Apple promet une intégration poussée avec les autres produits de sa gamme : on pense à l'iPad comme console de pilotage tactile, par exemple, où à des cartes graphiques externes pour MacBook Pro.