Apple fait un pas de plus vers la fin du 32-bit

Mac OS, un système d'exploitation 64 bits, tend encore la main aux applications 32 bits... mais pour combien de temps ?

La fin du 32 bits approche : est-ce l'heure de chercher des alternatives ?

Modifié le 12/04/2018 à 16h45

La date butoir où la gestion des applications 32 bits s'arrêtera sur Mac n'a pas encore été fixée, mais déjà, Apple met la pression aux développeurs... En compliquant la vie des utilisateurs !À partir de ce jeudi 12 avril 2018, toutes les personnes travaillant sur Mac sont sûres de savoir si elles utilisent des applications 32 bits et si oui, lesquelles. Comment ? Tout simplement, Apple a décidé de les en avertir en affichant au moment du lancement un message comme quoi l'application que l'utilisateur s'apprête à utiliser est une application 32 bits. Lorsqu'on clique sur le bouton pour en savoir plus, Apple explique que le 32 bits est une architecture informatique ancienne, qui subsiste aujourd'hui sur les ordinateurs les moins récents uniquement.Autrement dit, le message qu'Apple essaie de faire passer aux utilisateurs est : «». Apple conseille également aux utilisateurs voyant ce message de prendre contact avec le développeur de l'application, afin de le pousser à adopter l'architecture 64 bits.Alors, que peut-on conseiller à un utilisateur désormais ennuyé par la fameuse fenêtre qui apparaît à chaque lancement d'une application 32 bits ? Même si le risque de perdre des données n'est pas imminent, il serait néanmoins prudent de faire des sauvegardes régulières. Car on est bien certain que le 32 bits cessera d'être géré un jour. Cela dit, dans l'hypothèse où le développeur de l'application ne se plie pas et ne met pas en place de version 64 bits, ce fameux jour venu, son application ne pourra plus se lancer.Une fois que cette échéance sera fixée, Apple ne manquera pas de communiquer la date butoir. Encore faut-il suivre assidûment les annonces ! Et tant qu'on reste dans le flou, il y a de grandes chances qu'il existe des alternatives à la majorité des applications 32 bits, sur lesquelles vous pouvez sans doute passer.