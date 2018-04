Apple Watch Series 4 : écran large et plus de fonctions au programme

Ecran agrandi de 15 %

De nouveaux capteurs ?

Modifié le 30/03/2018 à 15h53

La rumeur évoque un testeur de glycémie externe qui changerait la vie de nombreux diabétiques.L'devrait connaître un sérieux lifting. C'est en tout cas la prédiction du célèbre analyste Ming-Chi Kuo, du cabinet KGI à Hong-Kong. Dans sa dernière note aux investisseurs publiée mardi 27 mars, Kuo écrit qu'Apple va rompre avec la forme carrée, qui prévaut depuis le lancement de la première Apple Watch en 2014.Apple devrait, selon ses dires qui se sont souvent révélés exacts par le passé, augmenter la taille de l'écran de sa montre connectée de 15 %. Reste à savoir si l'sera plus grosse, ou si un châssis plus fin permettra de conserver les dimensions actuelles de la montre.Le changement se verra dans le design, mais également dans l'architecture interne de la montre. Un écran plus large devrait libérer de l'espace pour loger de nouveaux composants. Parmi les options envisagées, Ming-Chi Kuo cite l'installation d'une nouvelle batterie d'une plus grande capacité, gommant un peu l'un des points faibles de l'Apple Watch, son autonomie jugée encore trop courte.On peut, selon le spécialiste chinois, compter également sur des améliorations des capteurs. Mais il ne livre aucune précision. L'Apple Watch Series 3 propose déjà un cardiofréquencemètre, un accéléromètre, un baromètre et un gyroscope permettant de fournir une foule de données biométriques à son propriétaire. La rumeur parle de l'arrivée d'un capteur de glycémie non-invasif.Sortie pronostiquée par Kuo de l'au troisième trimestre 2018. Il devrait selon lui s'en vendre entre 22 et 24 millions d'exemplaires dès cette année.