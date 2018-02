Apple vend plus de montres que Rolex, Swatch et Omega

Apple, leader de la smartwatch

12/02/2018

Une progression des ventes inattendue qui conforte Apple dans le marché desApple et les marques de montres suisses historiques ne se situent pas précisément sur le même marché, mais la comparaison est intéressante. L'Apple Watch, dont on annonçait les ventes en chute libre en 2016, a su reconquérir le marché en 2017. Le PDG d'Apple Tim Cook a annoncé le 1er février 2018 que les ventes de sesont grimpé de 50 % sur le dernier trimestre 2017. D'après les estimations établies par Canalys et IDC, le géant américain a vendu 18 millions de montres en 2017, dont 8 millions au dernier trimestre, soit plus que toutes les montres suisses réunies sur la même période.De telles ventes hissent Apple à la première place des vendeurs de, largement devant Xioami, Fitbit et Samsung. Sur le dernier trimestre 2017, 80 % desvendues étaient floquées d'une pomme croquée. Un succès qui peut notamment être attribué au nouveau modèle compatible 4G Series 3. De fait, la montre quasi-autonome avait affiché de gros scores de ventes à sa sortie.Apple Watch, AirPods et bientôt Apple Glass, la firme américaine cherche de plus en plus à accessoiriser l'homme connecté. Ce marché est plutôt rentable, comme le dévoilent les dernières déclarations de Tim Cook. Les wearables seraient ainsi la deuxième source des augmentations de revenus d'Apple, juste après l'Iphone.L'Apple Glass, qui devrait sortir en 2019, est le prochain enjeu de la marque. Il s'agit de ne pas reproduire l'échec des Google Glass, tout en se démarquant des concurrents tels qu'Intel, dont les lunettes connectées seront mises en accès anticipé courant 2018.