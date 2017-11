Destiny 2 arrive sur Amazon Echo

Amazon Echo prend les commandes vocales dans Destiny 2

En édition limitée Amazon propose un « Echo Destiny 2 Ghost »

Modifié le 30/11/2017 à 16h29

Avant, pour jouer, il fallait utiliser ses mains en transmettant des commandes via la manette, la souris ou le clavier. Ou bien, si vous faisiez partie des personnes équipées, dans certains jeux intégrant des éléments de réalité virtuelle ou augmentée, vous pouviez utiliser votre corps. Désormais, un jeu, et non des moindres, est intégré avec un assistant conversationnel largement considéré comme étant le leader de ce marché. Le mariage du jour est celui entre Amazon Echo et Destiny 2.À condition d'avoir une enceinte Amazon Echo, rien qu'en parlant, on peut désormais changer de set d'arme, savoir où en est son clan au fur et à mesure que le jeu progresse, savoir qui est en ligne ou encore quelle activité on doit faire après. Cerise sur le gâteau : Amazon Echo vous répond en reprenant les vocabulaire et l'imaginaire du jeu. Par exemple, si vous lui dites : « On a besoin de renforts, là », il vous répondra « Tenez-vous bien, on arrive ! ».Pour illustrer de manière très claire tout ce qu'Amazon Echo peut faire, Activision a mis en ligne cette vidéo YouTube Amazon Echo sera compatible avec Destiny 2 sur les plateformes PS4, Xbox One et sur ordinateur. Pour les joueurs, l'avantage est de pouvoir désormais réaliser plusieurs actions en même temps. Par exemple, une requête peut être formulée à l'oral tandis qu'une autre l'est à l'écran, économisant ainsi le temps précieux.Et pour stimuler les ventes de son enceinte connectée auprès des fans du jeu, Amazon a même conçu un Amazon Echo reprenant les codes visuels de Destiny 2. Annoncé comme étant en édition limitée, il est disponible en pré-commande sur Amazon.com au prix de 89,99 dollars (l'équivalent de 75 euros). Les livraisons commenceront le 19 décembre 2017.