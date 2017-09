Amazon : bientôt une Fire TV qui intègre Alexa ?

Ultra HD 4K ; HDR et même HDR10+ pour la prochaine Fire TV

Alexa intégré à la Fire TV ?

Modifié le 14/09/2017 à 11h27

Amazon semble vouloir renforcer sa lutte dans la télévision à la demande, alors qu'Apple devrait bientôt se lancer sérieusement sur le créneau toujours dominé par Netflix.Ce n'est pas une véritable annonce mais plus probablement une fuite qui n'en est pas une : le site AFTNews a pu obtenir, le 11 septembre 2017, des images des deux nouvelles FireTV qu'Amazon aurait l'intention de lancer avant la fin de l'année 2017. Les deux seraient compatibles Ultra HD 4K et HDR, ainsi que le tout nouveau format HDR10+.Ce serait tout à fait naturel pour Amazon de lancer des nouveaux produits : plusieurs séries de son service de vidéo à la demande Amazon Video disponible pour les clients Amazon Prime ont eu un succès considérable, notammentet. De quoi conforter le géant dans ses choix stratégiques et dans sa volonté de financer des séries originales.Là où Amazon pourrait faire très fort, notamment face à la Apple TV 4K, c'est que le groupe penserait à intégrer dans la version la plus chère de ses nouvelles Fire TV son assistant personnel Alexa. La Fire TV aurait donc le rôle de dispositif pour la télévision, mais également d'assistant personnel pour celles et ceux qui n'en n'auraient pas déjà un à la maison.Le lancement de ces nouveaux appareils serait très proche : Amazon a retiré de la vente les anciennes versions de sa Fire TV le 13 septembre 2017, selon ce qu'a découvert le site SlashGear.