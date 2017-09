1492 : Amazon veut découvrir l'Amérique de la santé connectée

1492 : la division secrète d'Amazon sur la santé connectée

Les divisions plus ou moins secrètes des géants de la high-tech sont bien connues : le Google X Lab du géant de Mountain View, le Building 9 de Facebook... Et désormais, l'équipe 1492 d'Amazon.Selon la chaîne CNBC, qui dévoile sa découverte le 26 juillet 2017 , Amazon aurait commencé à mettre en place une équipe de spécialistes dans la santé connectée. Plusieurs offres d'emplois étaient disponibles fin juillet 2016 sur le site officiel d'Amazon, sous le nom de code a1.492. Les offres précisaient explicitement qu'il s'agissait d'emplois liés à des projets spéciaux.Parmi les offres, on trouvait un spécialiste du, avec une expérience dans la technologie liée à la santé et aux données médicales. De quoi laisser supposer que l'équipe en question travaillerait sur le sujet de la santé connectée, ce qui n'est pas étonnant pour Amazon. Les offres d'emploi ont, depuis, disparu du site Internet et de LinkedIn, laissant planer le doute : Amazon a-t-il trouvé des candidats ou a-t-il préféré tout supprimer et chercher des candidats autrement ?Les offres d'emploi ont disparu dès le lendemain de la publication de l'article de la CNBC et Amazon n'a pas commenté l'information. Impossible de savoir donc ce que mijote Amazon : un nouveau type de services, une évolution de ses enceintes connectées et intelligentes ? De nouveaux appareils ? Les sources de la CNBC n'ont pas pu répondre à ces questions.Reste aussi à savoir la raison du nom 1492 : tout le monde sait que c'est l'année où Christophe Colomb a, par hasard, découvert le continent américain. Impossible toutefois de trouver une référence plus médicale en termes de découverte majeure.