Amazon : un bot crée des coques de téléphone étranges…

Modifié le 12/07/2017 à 15h57

Certaines, toutefois, semblent être d'un goût douteux, bien que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Elles seraient créées automatiquement par un bot qui semble rencontrer quelques problèmes.L'affaire a rapidement fait le buzz après que l'artiste Russel Jurney a posté sa découverte sur Twitter le 9 juillet 2017. Il a découvert sur laAmazon ce qui ressemble à un bot qui crée des coques pour téléphone. Amazon semble, depuis, avoir résolu le problème et supprimé une bonne partie des résultats publiés par le revendeur « my-handy-design ».Quelques résultats s'affichent encore, bien qu'il soit désormais impossible d'acheter ces coques un peu étranges. Les images semblent tirées au hasard depuis une banque de données non identifiée. Du coup, les images proposées pour habiller les smartphones des acheteurs sont un peu particulières : un logo de bandage de compression, une vieille dame qui inhale sa Ventoline ou encore un tampon en allemand qui ditPersonne ne sait ce qu'il s'est passé ni pourquoi ce bot a commencé à créer des coques aussi étranges. Certains les ont même achetées non sans se plaindre de la piètre qualité du produit. Pour le reste, c'est un véritable mystère.Le bot ne semble plus actif, en tout cas sous le nom de revendeur « my-handy-design », mais il pourrait bien refaire surface. En attendant, les internautes n'ont pas manqué l'occasion de prendre quelques captures d'écrans des coques les plus absurdes qu'il leur sera donné de voir dans le commerce avant longtemps.