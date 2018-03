Slack ou Teams : à vous de voter !

À vous de voter : plutôt Slack ou Teams ?

Modifié le 15/03/2018 à 14h15

Nos confrères du Journal du Net rapportent qu'en l'espace d'un an, Microsoft a déployé son outil auprès de plus de 200 000 organisations dans le monde, soit une croissance de près de 60% depuis septembre dernier. Son intégration native dans Office 365 y est certainement pour quelque chose, notamment pour les grandes entreprises du CAC 40.Chez Clubic, on est plutôt Slack mais on aimerait connaître l'avis de nos lecteurs :N'hésitez pas à réagir dans les commentaires !