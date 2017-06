Reflex numérique : Canon présente son 6D Mark II

26 Mpx et une vitesse d'obturation de 1/4000ème

Wifi, GPS et sans flash intégré

Modifié le 30/06/2017 à 11h44

La réalité est un peu plus compliquée : il s'agit en fait d'un modèle entrée de gamme, qui permet de réaliser des photos avec un capteur plein format, le plus apprécié par les professionnels. Cette particularité a forcément un prix, qui ne permet pas au 6D Mark II d'être pour toutes les poches.Les caractéristiques techniques du Eos 6D Mark II ont de quoi faire des envieux : déjà considéré comme une très bonne mise à jour du Eos 6D Mark I par les sites spécialisés, il propose un capteur CMOS plein format de 26,2 mégapixels et une vitesse d'obturation de 1/4000ème. Niveau sensibilité ISO, les amateurs de photos nocturnes seront servis : il peut monter à 102.400 ISO.La mise à feu automatique à 45 points permettra de prendre des photos parfaitement nettes, tandis que le mode rafale offre la possibilité de prendre 6,5 clichés par seconde. Mais il lui manque une option déjà critiquée : la possibilité de filmer en 4K. S'il permet de filmer en Full HD à 30 fps, le 6D Mark II est en retard par rapport à certains de ses concurrents.L'appareil est ultra-connecté comme la plupart des reflex d'aujourd'hui : il dispose d'une puce GPS pour géolocaliser les photos, d'une connexion wifi pour le transfert des clichés et, bien évidemment, d'un écran tactile orientable de 3 pouces et 1040 pixels. Un écran LCD permet, en outre, d'afficher les réglages qui sont rendus plus simples grâce à trois mollettes distinctes. En revanche, il ne dispose pas de flash rétractable intégré dans son boîtier.Ce reflex avec capteur plein format n'a pas encore de date de lancement, mais on en connaît déjà le prix : 2.119,99 euros pour le boîtier nu et 2.519,99 euros pour le pack avec un objectif 25-105 mm STM.