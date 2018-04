Odyssey Z : Samsung dévoile un PC gaming avec un Intel 8ème génération

Odyssey Z : i7 de 8e génération, avec 6 coeurs

Une configuration gaming, et le design qui va avec

Modifié le 04/04/2018 à 16h33

Il fallait s'y attendre : alors qu'Intel vient de dévoiler ses nouveaux processeurs pour PC Portable, dont le fameux i9-8950HK, les premiers modèles de PC intégrant ces puces sont annoncés. C'est le cas de l'de Samsung, qui intègrera un i7 de 8e génération, sans plus de précision selon la fiche technique actuellement disponible. On pourra cependant compter sur une GTX 1060 6Go, un SSD qui pourra monter jusqu'à 1 To et de la RAM jusqu'à 16 Go.Il ne fait donc aucun doute quant au fait que ce PC a été prévu pour des. On s'étonne quand même que des versions avec des cartes graphiques un peu plus puissantes ne soient pas proposées... et qu'il ne soit nulle part fait mention d'un HDD en plus du SSD.Outre les composants axés sur une utilisation vidéoludique, ce PC a aussi été gratifié d'un design très orienté gaming. Le clavier sera ainsi rétroéclairé en rouge (on ne sait pas, pour l'heure, si le coloris pourra être changé), et leest situé à la place habituelle du pavé numérique.Avec un poids de 2,4 kg, l'se classe dans la moyenne des PC gaming 15,6" : pour comparaison, lepèse 2,2 kg, l'2,24 kg et le2,5 kg. Son design plutôt fin a forcé Samsung à se concentrer sur la gestion de la température interne. La firme indique ainsi que son système de refroidissement sera basé sur 3 fonctionnalités clés, qui devraient permettre de «».Il faudra cependant attendre avant de voir apparaître l'dans nos contrées. S'il finit par être proposé en Europe. En effet, il sortira en avril en Corée et en Chine, puis aux USA pendant le 3e semestre 2018 mais aucune annonce n'a été faite pour le vieux continent. De même, aucun prix n'a pour l'instant été dévoilé par Samsung pour son nouveau PC portable dédié au jeu vidéo.