Bon plan : l'ASUS Zenbook 13,3" Core i7-7500U 256Go à 699€ contre 1099€

Sortez le code promo

Un portable pensé pour la bureautique nomade

Modifié le 19/04/2018 à 12h11

C'est une très belle offre que nous vous avons dégotté chez Cdiscount aujourd'hui avec l'ASUS Zenbook UX330UA-FC205T. Le site marchand propose en effet un rabais de 299 euros, avec une ristourne de 100 euros supplémentaires si vous utilisez le code 100PROMO lors de la validation de votre panier.Au total, ce sont donc 399 euros, soit pas loin de 40% de réduction que vous pourrez obtenir sur ce PC portable. Un petit coup de pouce supplémentaire qui pourra vous faire craquer pour ce bon plan.Avec son look sobre et très esthétique grâce à sa robe en aluminium texturé en spirale typique de chez ASUS, cet ultrabook se destine avant tout à une utilisation bureautique. Ce Zenbook UX330UA-FC205T embarque un Core i7-7500 Kabylake à 2,7 GHz, 8 Go de RAM LPDDR3 à 1866 MHz ainsi qu'un SSD de 256 Go qui assure une très bonne réactivité du système sur la plupart des applications. N'espérez pas en revanche faire tourner les derniers jeux du moment, le GPU intégré, un Intel HD620, étant un peu trop léger.L'autre point fort de cet ordinateur tient à son écran. Une dalle IPS Full HD de 13 pouces qui propose de larges angles de vue, ainsi qu'un rendu des couleurs de très bonne qualité, idéal pour Photoshop par exemple. Très compact, sans pour autant rogner sur la connectique (USB 3.0, HDMI et USB-C sont de la partie), ce portable est le compagnon idéal des travailleurs nomades.