Combat Crate : AMD proposerait une box avec GPU, CPU et carte mère

Bientôt une Combat Crate par AMD ?

Quels avantages à une telle box de composants gaming ?

Modifié le 23/04/2018 à 17h20

Le minimum pour se créer une tour gaming, avec l'assurance de composants qui vont ensemble et des prix qui devraient être intéressants.Si vous êtes perdus dans la jungle des composants PC, AMD (en partenariat avec MSI) pourrait bien avoir la solution : vous proposer une box contenant une carte graphique, un processeur et une carte mère. «», indique même le slogan sur la boîte.Selon nos collègues de Videocardz , deux Combat Crate seraient en préparation chez AMD, avec comme point commun une carte graphique MSI RX 580 Armor (d'une gamme équivalente à la GTX 1060 de Nvidia). Niveau processeur, il faudra choisir entre un Ryzen 5 et un Ryzen 7, qui sera couplé avec une carte mère B350.Si ceux qui aiment monter de A à Z leurs ordinateurs risquent de râler contre le côté rigide d'une telle box, ceux qui cherchent juste des composants qui marchent bien ensemble pourraient être séduits par cetteAu-delà du côté pratique, AMD pourrait en profiter pour afficher des prix très intéressants, au risque de proposer des composants des générations précédentes. L'occasion de mettre à jour sa tour sans trop dépenser ni se prendre la tête !Aucune annonce du côté de AMD ni de MSI, mais cela ne devrait tarder. Nous ne manquerons pas de leur demander des précisions et de vous tenir au courant dès que nous en saurons plus.