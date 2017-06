Clavier : Azerty ou Bépo ? L’Afnor veut votre avis

Bépo et Azerty : les deux écoles retenues par l'AFNOR

Une consultation publique pour la nouvelle norme française

Modifié le 08/06/2017 à 11h04

Le Bépo est né après 2005 et il existe déjà des claviers Bépo dans le commerce. Puisqu'il est de plus en plus utilisé, en parallèle du clavier Azerty, il devient intéressant de connaître l'avis des utilisateurs.Depuis 2015, l'Afnor (Association Française de Normalisation) est chargée par le ministère de la Culture de s'interroger sur la norme des claviers et sur la nécessité, ou non, de réformer. Après avoir passé plus d'un an à consulter des spécialistes du domaine, notamment des linguistes et des représentants de l'industrie informatique, ou encore des médecins spécialisés dans les mains et les maladies liées au travail sur ordinateur, elle a retenu deux claviers.D'un côté, il y aurait un clavier Azerty, donc classique, mais légèrement amélioré concernant les caractères spéciaux, notamment les accents et les guillemets français.De l'autre, le clavier Bépo (ou Bépoè), où la disposition des lettres change complètement. Il a l'avantage d'avoir été conçu en fonction de la fréquence des lettres dans la langue française et de permettre certains caractères spéciaux comme les majuscules accentuées sans besoin de passer par un code ou une manipulation compliquée.Quoiqu'il en soit, l'AFNOR précise bien que les deux types de claviers seront retenus à la fin de la consultation : il n'est pas question d'en imposer un type aux Français.L'AFNOR n'a pas l'intention de prendre sa décision à la légère sans consulter les premiers concernés : celles et ceux qui utilisent un clavier tous les jours, notamment pour le travail. L'association a donc lancé une consultation publique sur son site Internet, où chacun peut voter pour l'un ou l'autre clavier et donner son avis. En particulier, l'Afnor demande aux internautes quelles sont les améliorations qu'il serait utile d'apporter à l'un et l'autre de ces claviers.Le dépouillement se fera le 12 juillet 2017 à Paris, puis l'Afnor validera la nouvelle norme en septembre 2017. Mais pas d'inquiétude : puisque les deux types de claviers seront recensés dans la nouvelle norme, on continuera de trouver tous les types de clavier dans le commerce comme on trouve aujourd'hui des claviers Qwerty, bien que le standard français soit l'Azerty.