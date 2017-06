Logitech dévoile des casques gaming pour tous les jours

Quatre couleurs pour le G433, une couleur pour le G233

Le G433 : un casque qui reproduit un système audio 7.1

Modifié le 08/06/2017 à 13h40

Les casques lancés par Logitech ont un micro intégré pour les sessions de jeu. Mais pas d'inquiétudes à avoir : il est possible de le retirer afin de ne pas devoir subir le regard interloqué des passants.Deux modèles ont été lancés le 7 juin 2017 par Logitech : le modèle G433 et le G233. Parmi les différences entre les deux il y a, bien évidemment, la couleur. Un détail fondamental, puisque ces casques sont destinés à être utilisés tous les jours et que le choix d'un casque audio pour la musique se fait aussi par rapport à son propre style.Si le Logitech G233 Prodigy Gaming n'est disponible qu'en une seule couleur, noir avec des oreillettes bleu cyan, le G433 7.1 dispose de quatre choix : noir, bleu roi, rouge feu et une édition spéciale bleu camouflage. Le G433 offre également un ensemble de coussins d'oreille en microfibre en plus des coussinets d'oreille sportifs disponibles sur les deux modèles.Le G433, le modèle le plus avancé des deux proposé à 129 euros, utilise la technologie DTS Headphone:X 7.1 qui permet de reproduire avec exactitude le son que donnerait un système Surround 7.1. Des transducteurs Pro-G, embarqués également dans le G233, permettent une qualité sonore supérieure, tant lors des sessions de jeu que lors de l'écoute de morceaux de musique.Le G233, moins cher, est annoncé au prix conseillé de 89,99 euros. Les deux casques sont bien évidemment dotés de microphones qu'il est possible de détacher et sont compatibles PC, consoles et appareils mobiles.