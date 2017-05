Origine de l'Univers : Hawking et 32 éminents physiciens en colère !

La théorie de l'inflation, faute de mieux

La réponse du berger à la bergère

Modifié le 24/05/2017 à 11h41

Les 33 ne digèrent pas l'accusation de "" lancée par le trio de critiques !En 1979, le chercheur au Massachussets Institute of Technology( MIT) Alan Guth révolutionne la physique, en présentant au monde sa théorie de l'inflation cosmologique. Selon lui, l'Univers aurait connu une phase d'expansion foudroyante très brièvement après le Big Bang. C'est le commencement de l'histoire de la matière. Cet événement s'accompagne d'une formidable libération d'énergie, provoquant l'accélération de cette expansion baptisée l'inflation, pendant laquelle les distances relatives augmentent, permettant à l'Univers de grossir immensément.La théorie de l'inflation est toujours en attente de preuve définitive, mais le monde l'admet comme la plus solide pour expliquer les origines de l'Univers. Le coup de boutoir est venu en février dernier : trois physiciens jettent un pavé dans la mare en publiant dans la revueune vive critique de la théorie de l'inflation. Baptisé "Pop goes the Universe", et l'article est très violent. Les trois physiciens estiment que l'inflation devrait avoir généré des ondes gravitationnelles primordiales. Or, celles-ci n'ont jamais été détectées. La critique est tout à fait recevable, mais dans son résumé, le trio de critiques plante une banderille : ils prétendent, affront suprême, que le modèle de Guth "". On ne peut pas tester la théorie de l'inflation, c'est donc de la science poubelle, en somme.C'est cette dernière attaque qui a provoqué la colère de trente-trois des plus éminents physiciens de la planète. Dans le lot, Stephen Hawking, mais aussi Alan Guth lui-même, et des grands noms comme Lisa Randall de Harvard, ou encore Leonard Susskind de Stanford, l'un des pères de la théorie des cordes. Dans leur lettre ouverte commune, ils admettent que la théorie de l'inflation n'est pas certaine. Mais la physique ne se démontre pas comme un théorème de mathématiques. Ils rappellent aussi qu'au cours des 37 dernières années, des prédictions correctes de la théorie de l'inflation ont été vérifiées, sur la densité de masse moyenne de l'Univers ou encore sa forme plate.Détail croustillant, l'un des trois critiques est un ancien collègue d'Alan Guth. En 2002, Paul Steinhard a même partagé le prestigieux prix Dirac avec Guth pour leurs travaux sur le concept d'inflation en cosmologie. Depuis, il s'est éloigné du modèle, allant aujourd'hui jusqu'à le combattre. Lui et les deux autres signataires ont depuis répondu à la lettre des 33, maintenant leur position. Ambiance...