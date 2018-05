Microsoft travaillerait sur une manette dédiée à l’accessibilité

Project Z : une manette conçue autour de la question de l'accessibilité

Reconnu pour ses nombreuses initiatives en matière d'accessibilité aux personnes en situation de handicap,serait actuellement en train de travailler sur une manette designée dans cette optique sous le nom de « Project Z ». Cette rumeur provient d'undévoilé par WalkingCat sur Twitter :Cette fuite semble correspondre à une image promotionnelle présentant une manette rectangulaire équipée d'une croix directionnelle, de deux grosses touches A et B ainsi que des touches de navigation Xbox One. Nous pouvons observer, sur la partie supérieure de la manette, la présence d'une série d'icônes correspondant à l'ensemble des touches présentes sur uneBien qu'aucune information officielle n'ait pu être obtenu concernant cette manette,affirme que celle-ci serait programmable pour s'adapter aux différents besoins du joueur en fonction du handicap dont il est atteint, mais aussi du jeu auquel il souhaite jouer.Ainsi, il n'est pas impossible d'imaginer que les deux gros boutons puissent prendre en compte plusieurs touches activables en fonction de la zone sur laquelle le joueur effectue une pression, ou même une rotation. D'ailleurs, il peut être intéressant de se demander si la filiale Xbox compte par la même occasion proposer une aide logicielle en jeu en supplément de cette nouvelle manette pour une expérience de jeu vraiment optimisée.Microsoft dévoilera certainement plus d'informations concernant cette nouvelle manette lors de la conférence que tiendra la firme à l'E3, pour peu qu'elle soit vraiment en cours de création.