Voilà à quoi aurait pu ressembler la XboX Watch

Un wearable orienté sport

Retour à la case carton

Modifié le 14/02/2018 à 17h00

Cette montre connectée ne sera jamais commercialisée.Voilà une invention qui ne verra sans doute jamais le jour, sur laquelle Microsoft n'a jamais communiqué, mais dont l'épitaphe a surgi cette semaine sur Twitter, sous la forme d'une série de photos qui auront le mérite d'avoir au moins révélé son existence : la, une montre connectée dotée de capteurs d'activité physique, qui avait l'originalité d'incorporer dans son design les codes de Xbox.L'auteur des photos est un Chinois surnommé Hikari_Calyx, qui se présente comme un fan de Mega Man, Nokia et Microsoft. D'après ses images, il semble que la Xbox Watch était plutôt orientée sport, proposant un compteur pour les exercices physiques, un cardiofréquencemètre ainsi qu'un GPS, et sans doute d'autres fonctionnalités que l'on retrouve dans les montres connectées (accéléromètre, gyromètre, etc).L'écran est carré, à contours noirs avec des angles ronds, et devait sans doute pouvoir se marier avec divers bracelets, comme l'Apple Watch. Le projet Xbox Watch remonterait à 2013, soit avant la sortie des bracelets connectés existants de Microsoft, Band et Band 2, qui présentaient un design plus fin et plus abouti.Lancées à partir de 2014, Band et Band 2 contenaient, en plus des capteurs cités précédemment, de nombreuses applications pré-installées qui permettaient de répondre aux SMS, passer des appels, de voir ses notifications Facebook ou Twitter ou encore ses rendez-vous, la bourse, la météo. Band permettait en outre d'interagir avec Cortana, l'assistant personnel de Windows 10. Mais le succès n'est pas venu, et Microsoft a remballé Band dans ses cartons aux côtés de la défunte Xbox Watch fin 2016.