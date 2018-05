Microsoft corrige 67 vulnérabilités (dont 21 critiques) dans un patch

Une mise à jour de sécurité très importante

D'autres vulnérabilité critiques corrigées

Modifié le 09/05/2018 à 14h18

Ces failles de sécurité concernent Windows, Internet Explorer, Edge, Office, Exchange Service, Outlook ou encore Azure IoT SDK.Cette vulnérabilité critique permet à un pirate d'exécuter un code à distance via un site web compromis, des publicités ou encore des documents Office.Outre la correction de cette faille, ce patch de sécurité concerne aussi la vulnérabilité zéro day nommée CVE-2018-8120 qui permet aux hackers d'installer des programmes, d'accéder aux données de l'utilisateur et même de modifier les comptes et les privilèges des utilisateurs sur un système d'exploitation Windows.Il s'agit donc d'une faille de sécurité très importante. On sait que la brèche de sécurité a été exploité par un groupe de hackers, mais Microsoft n'a fourni aucun détail sur cette utilisation.Les administrateurs systèmes devront prendre ce patch avec beaucoup d'intérêt et procéder à la mise à jour des ordinateurs et des serveurs en entreprise de toute urgence.Outre les faiblesses de grande importance, Microsoft a également procédé à la résolution de 20 autres problèmes critiques, qui affectent notamment Microsoft Edge, Internet Explorer et Hyper-V.C'est au travers de la faille CVE-2018-0959 qu'Hyper-V, le système de virtualisation de Windows Server 2008 permettant d'exécuter virtuellement plusieurs systèmes d'exploitation sur la même machine physique et de les isoler les uns des autres, est affecté. Cette vulnérabilité permet en effet d'exécuter du code à distance.Il est bien sûr très recommandé aux utilisateurs d'installer les mises à jour de sécurité dès que possible afin de protéger le système des attaques.