Twitter : les pseudos ne comptent plus dans les 140 caractères

Une modification très attendue par la communauté Twitter

Un déploiement progressif mais quelques soucis sont déjà nés

Modifié le 31/03/2017 à 09h34

Une manière de répondre à une demande croissante : quand naissent des débats sur Twitter, chose courante, plus le nombre de personnes qui discutent est grand, moins il y avait d'espace pour le message en lui-même.La possibilité de "tagguer" dans les tweets un nombre de plus en plus grand de personnes sans devoir limiter le texte était l'une des demandes les plus récurrentes de la communauté Twitter. Le groupe, en difficultés depuis des années, ne réussit pas à conquérir de nouveaux utilisateurs, ayant annoncé en octobre 2016 qu'il allait accéder à la demande.Mais à l'époque, aucune date de déploiement de cette nouvelle fonctionnalité n'avait été annoncée. Jeudi 30 mars 2017 dans la soirée, c'est chose faite : le réseau social de micro-blogging a annoncé que les pseudonymes des utilisateurs ne feraient plus partie des 140 caractères comptabilisé dans les tweets. De quoi offrir de nouvelles possibilités aux utilisateurs.La nouvelle fonctionnalité devrait être disponible progressivement partout dans le monde et les quelques heureux qui peuvent déjà l'utiliser ont déjà compris sa limite : la possibilité de tagguer un nombre très élevé d'utilisateur pose problème.Le fait de ne plus compter les "" dans le tweet permet d'ajouter jusqu'à 50 utilisateurs à la conversation, certains ayant déjà testé les limites du nouveau système. La possibilité de spammer est donc grande, sans compter que, rapidement, ça peut devenir incompréhensible.En revanche, il y a de fortes chances que ce soit l'occasion d'augmenter l'impact du célèbre #FollowFriday.