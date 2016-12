Twitter : deux nouveaux cadres dirigeants partent

Adam Messinger quitte Twitter

Jack Dorsey cumule les postes à responsabilité

Modifié le 23/12/2016 à 15h43

Les deux annonces sont tombées le 20 décembre 2016 et suivent des annonces similaires en novembre et décembre 2016. Le PDG et fondateur de l'entreprise, Jack Dorsey, reste aux commandes, mais la pression des actionnaires se fait lourde.L'annonce du départ d'Adam Messinger est une mauvaise nouvelle de plus pour Twitter, qui voit son équipe dirigeante fondre. Adam Messinger avait été promu Chief Technology Officer du réseau social en 2013 et était arrivé chez Twitter deux ans auparavant. Pour rejoindre Twitter, Messinger avait quitté Oracle.Adam Messinger avait également, en 2016, pris la tête du département produit de Twitter et c'est donc un manager à la double casquette que le réseau social perd avec ce départ. Le même jour qu'Adam Messinger, le 20 décembre 2016, un autre haut dirigeant, Josh McFarland, a également annoncé quitter l'entreprise.Ces deux départs suivent plusieurs autres annonces majeures : en novembre 2016, c'était le Chief Operting Officer (COO) Adam Bain qui annonçait, à la surprise générale, son départ. Début décembre, Richard Alfonsi, responsable de la régie de Twitter, quittait lui aussi l'entreprise pour partir chez Stripe. Les départs se poursuivent, donc, alors que Twitter a du mal à remonter la pente et que la rumeur d'un possible rachat, qui n'a jamais abouti, a marqué l'année 2016.Jack Dorsey, de son côté, reste à la tête de l'entreprise qu'il a fondée et, selon un communiqué de presse, devrait endosser la casquette de CTO en plus de celle de PDG, tandis qu'Anthony Noto continue de garder la double casquette de directeur financier et de COO. Il a récupéré cette dernière lors du départ d'Adam Bain, en novembre 2016.