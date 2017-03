Tesla : une vidéo de la Model 3 publiée sur Twitter

6 secondes de Model 3 quasiment terminée

First drive of a release candidate version of Model 3 pic.twitter.com/zcs6j1YRa4 — Elon Musk (@elonmusk) 24 mars 2017





Une Model 3 Performance mais pas de Model Y

Modifié le 27/03/2017 à 12h29

En attendant, le milliardaire visionnaire continue de faire rêver avec des tweets et des projets toujours plus étonnants : le dernier en date concerne justement la Model 3 de chez Tesla.Le vendredi 24 mars 2017 Elon Musk a de nouveau frappé : il a publié, sur Twitter, une vidéo très courte, à peine 6 secondes, mais très attendue par les fans de la marque et, surtout, les investisseurs. Elle montre tout simplement une Tesla Model 3 quasiment terminée : le modèle présenté roule sur une route classique pendant quelques secondes avant de s'arrêter.Pas de grande présentation, donc, mais une certitude : la Model 3 n'est pas en retard bien qu'une date de livraison précise n'ait pas encore été dévoilée. 2018 devrait bien être l'année de la Model 3 qui, pour l'instant, bat déjà des records : 400 000 précommandes ont été enregistrées par Tesla. De quoi permettre à la marque d'entrer dans la cour des grands.Dans un autre tweet, toujours le 24 mars 2017, Elon Musk a confirmé qu'il pourrait exister une version sport de la Model 3, la version Performance. Sans doute légèrement plus chère, cette version pourrait intéresser les fans qui veulent une voiture puissante mais n'ont pas les moyens de se payer une Model S. La Model 3 est annoncée à 35 000 dollars aux Etats-Unis alors que la Model S dépasse les 70 000 dollars.Par contre, Musk a également divulgué une autre information, dans la foulée des annonces. Le Model Y, version moins chère du SUV Model X, n'est pas prévu de sitôt, Tesla visant surtout à se concentrer sur la Model 3 et sa production puisque ce modèle est le premier capable d'être à la portée du grand public et de faire de Tesla un constructeur à part entière et non un constructeur de luxe.