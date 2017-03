Ce robot imprime et brûle les tweets de Donald Trump

Burned Your Tweet : un compte Twitter brûle les tweets de Trump

Qui se cache derrière Burned Your Tweet ?

Modifié le 30/03/2017 à 17h12

Burned Your Tweet est un compte Twitter créé en mars 2017, qui se présente comme ayant vocation à «».Depuis sa création, Burned Your Tweet a publié 16 tweets, qui reposent tous sur le même modèle : Donald Trump est interpellé par le message suivant «» accompagné d'une vidéo mettant en scène un robot qui imprime un tweet de Donald Trump, le brûle, puis le dépose dans un cendrier.Burned Your Tweet, qui a plus de 19 200 followers, ne suit que 29 comptes Twitter, parmi lesquels figurent de nombreux employés d'agences créatives : cette mise en scène pourrait-elle avoir des visées commerciales ?Ce mercredi 29 mars 2017, Burned Your Tweet a pour la première fois brûlé un tweet non édité par le président américain, mais par un développeur web dont le compte "@fatfingerjoe" a 35 abonnés. Ce dernier pourrait bien être le créateur du compte Twitter satirique anti-Trump.