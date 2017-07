Un smartphone modulaire développé chez Facebook ?

Un brevet déposé par Facebook pour un appareil modulaire

Des anciens du Project Ara chez Building 8

Modifié le 21/07/2017 à 09h36

Facebook n'a pas l'habitude de créer du hardware, le groupe se focalisant essentiellement sur les applications et son réseau social. Mais avec le rachat d'Oculus les choses ont changé et on sait que le groupe de Menlo Park a une division très secrète : Building 8.Le site Business Insider a découvert un brevet déposé par Facebook. Validé le jeudi 20 juillet 2017 , il concerne un mystérieux «» soit un appareil modulaire électromécanique. L'appareil est en mesure d'intégrer tout ce qui fait d'un smartphone un smartphone : la capacité à fonctionner comme un téléphone, un GPS, un microphone, des hauts-parleurs...Dire que Facebook prépare un smartphone est donc peut-être loin de la réalité mais la possibilité est là. La modularité de l'appareil, en outre, devrait permettre à l'utilisateur d'ajouter ou soustraire des fonctionnalités : vous voulez un smartphone mais vous ne voulez pas de GPS ? Aucune problème : supprimez le module et le tour est joué.Building 8 reste probablement la plus secrète des divisions de Facebook mais on connaît quelques noms : elle est dirigée par Regina Dugan qui a tout simplement été à la tête de la DARPA, la division de recherche et développement de l'armée américaine. Elle a également été à la tête de la division de Google en charge du smartphone modulaire Project Ara.La division secrète de Facebook s'est également entourée de Bernard Richardson qui a travaillé sur Amazon Echo., Business Insider rappelle que Facebook a racheté Nascent Objects en septembre 2016, une start-up spécialisée dans... l'électronique modulaire.Smartphone, assistant domotique... la modularité peut s'adapter à de nombreux appareils. Si on ne sait pas encore ce que Facebook a dans ses cartons, le groupe ne débaucherait pas de tels profils sans avoir un objectif.