Essential Phone : le smartphone d’Andy Rubin lancé en Europe ?

L'Essential Phone rate sa date de lancement, le directeur marketing s'en va

Un lancement en Europe et au Japon ?

Modifié le 18/07/2017 à 10h40

Andy Rubin va-t-il réussir à faire de la marque Essential un succès mondial ou risque-t-il d'échouer à cause de retards multiples et de problèmes au niveau décisionnel ?Lorsque le smartphone imaginé par le créateur d'Android a été dévoilé, en mai 2017, le buzz fut grand : sans date de sortie annoncée, il était déjà disponible en précommande et le succès a été au rendez-vous malgré un prix assez élevé : 700 dollars. Essential se démarque par son côté modulable : il est possible d'acheter une caméra 360 degrés à 200 dollars (ou 50 dollars en bundle avec le téléphone).Fort de ce succès, Andy Rubin avait annoncé que son smartphone serait disponible un mois après, soit dans le courant du mois de juin 2017. Le 18 juillet 2017, il n'était toujours pas sorti, mais l'entreprise se veut rassurante : le lancement serait « imminent » selon Niccolo de Masi, directeur des opérations.Moins rassurante est, en revanche, l'annonce de la démission du directeur marketing d'Essential, Brian Wallace. Une démission à l'approche du lancement d'un nouveau produit ne donne pas de bons signaux aux potentiels acheteurs, surtout après que la sortie a été repoussée sans plus de précisions.La démission de Brian Wallace a encore moins de sens quand on prend en compte les dernières rumeurs sur les projets d'Essential. Selon l'édition du 17 juillet 2017 du quotidien américain Financial Times , Essential serait en discussion avec plusieurs opérateurs hors Etats-Unis.L'opérateur britannique EE mais également des opérateurs dans d'autres pays de l'Union européenne et au Japon pourraient donc ajouter l'Essential Phone à leur offre. Aucun détail sur ces discussions n'a fuité donc il est impossible de dire s'il sera lancé en France ou non.