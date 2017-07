Facebook ne lancera pas de réaction "crucifix"

Un crucifix en réponse au drapeau arc-en-ciel sur Facebook ?

Pas de crucifix et pas d'autres signes religieux

Modifié le 04/07/2017 à 11h54

La communauté chrétienne conservatrice a parfois mal pris la présence de ce drapeau, qui n'a pas manqué d'être utilisé pour troller les pages anti-LGBTQ. Elle a donc demandé d'avoir elle aussi sa réaction.Plusieurs groupes de chrétiens conservateurs aux Etats-Unis ont fait le constat suivant : si Facebook a célébré la communauté LGBTQ en créant une réaction spécifique pour le Pride Month, dans un souci d'égalité, le réseau social aurait dû représenter également tous les groupes. En particulier, bien évidemment, les chrétiens. Une véritable campagne pour demander une réaction en forme de Crucifix a donc été lancée.La campagne a rapidement pris de l'ampleur dans les groupes chrétiens sur Facebook, surtout outre-Atlantique. L'évangéliste Joshua Feuerstein a soutenu la campagne dans un post publié le 25 juin 2017 sur sa page personnelle : grâce à ses quelque 2 millions d'abonnés, le post a reçu 28 000 j'aime et 9 500 partages. Mais ça n'aura servi à rien.Facebook a formellement commenté l'affaire : un porte-parole du géant de Menlo Park a confié au Huffington Post que la réaction « crucifix » n'était pas disponible sur Facebook et qu'il ne s'agit pas d'un dossier sur lequel le réseau social est en train de travailler. Autant dire qu'il n'y aura pas de réaction crucifix sur Facebook.Certains utilisateurs plutôt opposés à l'idée ont d'ailleurs fait remarquer que la campagne pour la réaction crucifix aurait dû être plus généraliste et demander des réactions associées à toutes les religions et non se cantonner au symbole de la chrétienté. Mais il est difficile de penser que ça aurait changé la position de Facebook sur la question.