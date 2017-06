Facebook : 2 milliards d’utilisateurs (et c’est pas fini)

500 millions d'utilisateurs supplémentaires en 2 ans

Facebook domine le classement du nombre d'utilisateurs

Modifié le 28/06/2017 à 09h48

La croissance de Facebook continue de se confirmer et désormais plus d'une personne sur quatre sur la planète, dispose d'un compte Facebook et le consulte au moins une fois par mois.Facebook n'est pas une vieille entreprise : elle n'a que 13 ans. Fondée en 2004, elle a commencé à connaître le succès en 2009 en passant le cap des 500 millions d'utilisateurs mensuels. Depuis, ce nombre n'a cessé d'augmenter : ne serait-ce qu'entre 2015 et 2017 le groupe a conquis 500 millions d'utilisateurs de plus.Le succès est d'autant plus impressionnant que le pays le plus peuplé du monde, la Chine avec ses 1,3 milliard d'habitants, a censuré le réseau social. Si certains l'utilisent quand même en contournant le blocage gouvernemental, la grande majorité utilise le réseau social Weibo. Si la censure venait à être levée, Facebook aurait donc un gigantesque marché à conquérir.Le succès de Facebook le place en haut du classement des sites en termes d'utilisateurs : le second, YouTube, n'a « que » 1,5 milliard d'utilisateurs actifs chaque mois (en date de juin 2017). Et ce succès permet au groupe de placer deux de ses applications, Wechat et Messenger, à la troisième place avec 1,2 milliard d'utilisateurs chacun.De plus, selon les statistiques de la firme de Cupertino, non seulement la croissance n'a jamais été aussi rapide mais les utilisateurs sont de plus en plus actifs : sur les 2 milliards mensuels, 66 % visitent le site chaque jour, contre 55 % lorsqu'il avait franchi la barre du milliard dans le courant de l'année 2013.