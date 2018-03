Quels sont les 7 meilleurs drones du moment ?

1 - DJI Mavic Pro

Que vous cherchiez unpour apprendre les rudiments du pilotage ou un modèle haut de gamme pour réaliser des vues aériennes en ultra haute définition, vous trouverez de tout dans notre sélection. Les modèles présentés ont été choisis pour leur excellent rapport qualité/prix ainsi que certaines spécificités uniques comme le Mambo et son canon à billes par exemple.Quel que soit votre budget et votre utilisation, vous devriez trouver votre bonheur dans notre sélection. N'hésitez cependant pas à nous dire dans les commentaires quel est votremême s'il n'est pas dans la liste. Il existe des centaines de modèles sur le marché, impossible de tous les lister dans un seul article. En attendant, bonne lecture et bon vol !Le chinoisréalise encore une fois des prouesses et démontre qu'un drone peut être à la fois petit, performant et sûr. Leest une vraie référence dans le vaste monde des quadricoptères. Une vraie réussite qui est due au concentré de technologie qu'il embarque.Entre sa caméra 4K stabilisée sur trois axes, ses capteurs de proximité et ses bras pliants, il est difficile de lui trouver des défauts. Même son look est attrayant avec une forme acérée qui lui donne un air de petit bolide. Le Mavic Pro peut d'ailleurs faire des pointes de vitesse jusqu'à 65 km/h en mode sport, le tout avec une portée maximale de 7 km et une autonomie de 27 minutes environ.Son seul défaut est finalement son prix, qui ne le mettra pas à la portée de toutes les bourses. Comptez 1 199€ pour le pack de base. Ceest cher, mais ça vaut le coup ! Et pour un budget similaire, vous pouvez aussi craquer pour le plus récent, que la rédaction a testé et 100% approuvé Dans le domaine des drones caméra milieu de gamme, il est difficile de passer à côté du petit. Si le modèle original n'est plus tout jeune, il a néanmoins été amélioré en 2017 avec le modèle Power.Cette nouvelle version reprend les mêmes caractéristiques que le vénérable ancêtre. La carlingue est cependant noire, donnant au drone un look plus agressif. La caméra dans le nez permet de filmer en 1080p 30 fps, le tout stabilisé numériquement. Mais lese distingue avec sa batterie capable de le maintenir en l'air pendant 30 minutes. Ses performances ne sont pas en reste, puisqu'il peut attendre des pointes jusqu'à 65 km/h.Le Bebop 2 Power est d'ailleurs commercialisé avec un bundle très intéressant contenant 2 batteries, un casque FPV et une manette longue portée. Le contrôleur de vol a aussi été revu, augmentant la sécurité dans les airs. C'est donc un excellent choix pour les pilotes débutants ou confirmés, sachant que tout ce matériel coûte moins de 700€.Ledu constructeur chinois Yuneec est le compagnon idéal des. Ce petit drone de 24 cm de diamètre est conçu pour se transporter facilement. Il se pilote d'ailleurs au smartphone, ce qui évite de s'encombrer d'une radiocommande.Une fois en l'air, leprofite de sa caméra de 13 Mpx pour prendre des photos en 4K ou des vidéos en 3K. Il peut même envoyer un retour vidéo en 720p sur l'écran du smartphone. Son pilotage est simplifié à l'extrême grâce à divers modes commeou. Son GPS intégré lui permet de décoller et se poser automatiquement.Idéal pour les pilotes débutants qui veulent de belles vues aériennes, ledemandera un investissement de 500€ environ.Plus les années passent, plus DJI propose des. Leest ainsi le plus petit représentant de la marque chinoise, mais aussi le plus original. Cepeut en effet se piloter à la main, juste avec des gestes dans les airs, se passant complètement de smartphone ou de radiocommande.Tout comme le Yuneec Breeze, l'objectif du Spark est de réaliser des. Il dispose pour cela d'une caméra de 12 Mpx capable de réaliser des vidéos en Full HD ainsi que des clichés en 3K. Ses performances de vol ne sont pas négligées pour autant avec une autonomie de 16 minutes et une vitesse maximale de 50 km/h.Ce petit drone commercialisé à 599€ est idéal pour débuter en intérieur ou à l'extérieur grâce à ses nombreuses assistances dont la détection des obstacles.Le françaisest un spécialiste des. Entre son Hydrofoil mi-drone/mi-bateau et son Swing mi-avion/mi-drone, on trouve le. Ce quadricoptère d'aspect classique a pourtant un atout unique : il peut emporter des accessoires comme une pince ou un canon à billes !Leest avant tout destiné aux vols en intérieur. Très simple à piloter, il embarque une caméra sur son ventre qui lui permet d'effectuer des vols stationnaires. C'est donc idéal quand on débute. Les accessoires fournis permettent de s'amuser tout en perfectionnant son pilotage.Le Parrot Mambo est commercialisé à 159€ avec la radiocommande FlyPad. Un pack sans télécommande existe à 99€, mais il ne propose que le mini-drone sans aucun accessoire, ni radiocommande.Parmi les drones provenant de Chine, leest une référence incontournable en entrée de gamme. Ce quadricoptère offre d'excellentes performances grâce à ses, une rareté dans cette gamme de prix. Il bénéficie en plus d'une belle autonomie de 20 minutes environ.Mais on apprécie surtout le Bugs 3 pour sa versatilité. S'il ne dispose pas d'une caméra native, il peut en embarquer une comme les caméras d'action qu'on trouve chez GoPro ou Yi dans le support à fixer sous la coque. Il peut ainsi prendre de belles vues aériennes si vous possédez une caméra de ce genre à la maison. C'est une bonne solution si vous ne voulez pas investir 1 000€ dans un Mavic Pro !Pour moins de 100€, le MJX Bugs 3 est donc une excellente référence avec un look insectoïde très original. Il convient avant tout aux vols en extérieur, sa puissance n'étant pas à mettre entre toutes les mains.Voici leet le plus petit de notre sélection. La preuve, il tient dans la paume de la main ! Mais ne vous fiez pas à sa petite taille, il est capable de circonvolutions dignes des modèles plus grands.Lepossède une petite batterie de 100 mAh qui lui assure environ 5 minutes de vol. Bien évidemment, il est conseillé de se cantonner au vol en intérieur étant donnée la taille du drone. Sa structure est d'ailleurs suffisamment solide pour encaisser des chocs dans le mobilier.Commercialisé à 25€ environ, ceest parfait pour les petits budgets. S'il ne propose pas autant d'aides au pilotage que ses homologues plus onéreux, il reste idéal pour s'amuser et apprendre le pilotage en intérieur.