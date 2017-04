Appareils photo reflex : le meilleur rapport qualité / prix 2017

Modifié le 27/04/2017 à 17h39

Il n'en demeure pas moins difficile de faire un choix lorsque l'on observe l'étendue de l'offre actuelle. Quelle fonctionnalité privilégier ? Quel budget prévoir ?La rédaction de Clubic vous propose sa sélection des meilleurs appareils photo reflex actuels, sortis plus ou moins récemment et qui bénéficient aujourd'hui du meilleur qualité / prix pour quiconque voudrait adopter un appareil photo reflex selon son usage.Si vous débutez en photographie et que souhaitez acquérir un premier reflex, avec une prise en main simple, le Canon EOS 100D représente un bon choix. Au premier regard, les dimensions de ce reflex peuvent surprendre : il ne mesure que 116,8 x 90,7 x 69,4 mm et ne pèse que 407 g. Pourtant il réussit à intégrer un bel écran LCD tactile de 7,7cm.De plus, ne pensez pas que sa taille de guêpe est un frein à l'étendue de ses fonctions : en effet, Canon a réussi le pari de proposer un reflex à un format mini possédant toutes les fonctionnalités recherchées pour un appareil de cette gamme : flash intégré, mode vidéo avec prise micro, mode rafale à 4vps, autonomie satisfaisante.Vous faites partie de ces personnes qui aiment partager avec vos proches les instants volés de façon instantanée, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien par le biais de votre smartphone ? Vous souhaitez acquérir un reflex pour améliorer la qualité de vos clichés sans vous ruiner ?Le Nikon D3400 est incontestablement une bonne référence pour répondre à ces besoins.Le plus de ce reflex est sans aucun doute l'intégration de l'application SnapBridge de Nikon. Cette application permet via le Bluetooth de connecter en permanence l'appareil photo à votre smartphone afin de transférer vos clichés instantanément sur votre téléphone, et ce, même lorsque le reflex est éteint. Ainsi, vos photos sont synchronisées au fur et mesure sur votre smartphone et prêtes à être partagées ! Néanmoins, nous regrettons l'absence de Wi-fi pour en faire un appareil totalement connecté.Les créatifs ne sont pas laissés de côté par cet appareil : en effet, le reflex Nikon propose des filtres inventifs et un menu retouche intégré vous permettant d'obtenir des effets singuliers sans avoir à passer par un logiciel annexe.Côté qualité et prise de vue : ce reflex de 445 g doté d'un capteur d'une définition de 24 Mpx dispose d'une bonne réactivité et un zoom excellent en position 55 mm. Son autonomie est également un plus, car pouvant aller jusqu'à 1200 clichés.A noter toutefois que l'écran de 7,5cm n'est pas tactile.En ce début d'année 2017, Ricoh nous propose le reflex Pentax XP, petit frère du K-1 bien connu des connaisseurs et référent de la marque. Qu'il pleuve ou qu'il neige, que vous soyez pris dans une tempête en plein désert ou bien encore que vous soyez en vadrouille dans des contrées où le thermomètre affiche des valeurs en dessous de 0, cet appareil photo fonctionne de manière fiable dans des conditions climatiques difficiles. Résistant à la poussière et aux projections d'eau, il dispose d'un boitier hermétique en alliage de magnésium robuste capable de supporter des températures jusqu'à -10°C.En outre, avec ce Pentax KP au style résolument rétro, avec notamment la présence d'une molette à l'avant du reflex, la marque a souhaité privilégier un volume et un poids réduit afin de pouvoir proposer une portabilité adaptée à toute prise de vue. Ainsi, cet appareil photo d'une dimension de 101 x 132 x 76 mm ne pèse que 703g.Les points forts de ce reflex sont, sans aucun doute, son capteur APS-C CMOS de 24,3 Mpx stabilisé sur cinq axes ainsi que sa séduisante sensibilité ISO pouvant atteindre une valeur au maximum de 819200, permettant ainsi de réaliser des photos par faible luminosité.Le Pentax KP est un appareil évolutif sur lequel il vous sera possible de visser multiples kits d'optiques disposant d'un coefficient multiplicateur de focale de 1.5x.Il peut également être équipé d'un flash additionnel.Vous apprécierez également son écran tactile de 3 pouces orientable vers le haut et vers le bas, permettant une prise de vue aisée ainsi que la capture de vidéos proposée en Full HD 60p.D'un point de vue de la connectique, ce reflex dispose d'un port USB 2.0 (et pas USB-3.0), d'une prise alimentation, d'une prise télécommande et d'une prise micro et est équipé de la Wi-fi.La série 5D de Canon est devenue une référence pour les passionnés de photos. Ce reflex semi-pro arrive aujourd'hui à sa quatrième version. Six mois se sont écoulés depuis l'arrivée du Canon EOS 5D MARK IV sur le marché des reflex haut de gamme. Il est donc temps désormais de faire un premier bilan avant de vous lancer dans l'achat de ce petit bijou.Le Canon EOS 5D MARK IV reprend toutes les valeurs sûres de la série 5D et offre un choix exhaustif de fonctionnalités appréciables : autofocus hybride, écran tactile, GPS et Wi-Fi intégrés, mode rafale boosté, tropicalisation renforcée pour un usage en toutes circonstances, enregistrement de vidéos en 4K.Ce reflex en alliage de magnésium affiche un poids de 890g pour des dimensions de 151 × 116 × 76 mm. Il se présente ainsi comme léger mais tout en promettant une très bonne solidité, permettant une portabilité aisée et adaptée à toute prise de vue.Son capteur CMOS 24x36 affiche une résolution à faire pâlir les autres appareils de 30,4 Mpx. Nous constatons une meilleure réactivité et dynamique par rapport à ses frères de la même série, mais aussi une montée en haut ISO de qualité. La plage de sensibilité de base s'étend ainsi de 100 à 32000 ISO, avec des extensions à 50 ISO et 102400 ISO. Le mode rafale permet la prise de 7 images par seconde.Si le nombre de capteurs Auto Focus reste inchangé vis-à-vis de ses prédécesseurs et stagne ainsi à 61, leur répartition a évolué en surface. Canon a ainsi intégré la technologie Dual Pixel Raw, fonctionnalité destinée à l'amélioration du rendu. Grâce à cette technologie, il est désormais possible d'effectuer la mise au point et la prise de vue avec le même capteur, et d'effectuer ajustements a postériori sur la zone et/ou le plan de netteté, la perspective et la réduction des images fantômes.Il dispose d'un écran tactile de 8,1 cm mais non orientable. A signaler, une fonctionnalité très appréciée : la mise au point directe en modeen indiquant du doigt la zone de netteté souhaitée.Nous regrettons l'absence d'écran orientable qui permettrait une prise de vue facilitée et une autonomie plutôt modeste pour un reflex de cette gamme (900 vues sans GPS et Wi-fi connectés).