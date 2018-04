Bon plan : le SSD Kingston SSDNow A400- 120 Go à 33.99€ livré

Des offres sur toute la gamme

Modifié le 20/04/2018 à 16h54

Après vous avoir présenté le Sennheiser Momentum 2.0 OnEar G , nous vous proposons aujourd'hui un nouveau bon plan venu tout droit de la Semaine des Technologies Nomades qui se tient en ce moment chez Amazon. C'est le SSD Kingston A400 dans sa version 120 Go qui profite d'une ristourne de 15%, le mettant à 33,99 euros livré.Une offre qui concerne au final toutes la gamme A400 de chez Kingston, puisque vous pourrez aussi bénéficier de réduction sur les modèles disposant de plus de stockage, à condition de consentir à débourser quelques euros de plus.Adopter le SSD, c'est une bonne manière de booster les performances de votre système informatique. Equipé d'une connexion SATA 3.0 à 6 Go/s, et une vitesse de lecture aléatoire de 500 Mo/s, vous pourrez accéder plus rapidement à vos données et permettre à vos applications d'exécuter leurs tâches plus rapidement.Ce SSD pourra s'installer aussi bien sur votre PC de bureau que sur votre portable afin que vous puissiez bénéficier de ses bienfaits sur tous vos systèmes, et dispose d'une garantie fabriquant d'un an.