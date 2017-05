Nvidia lance la GT 1030, une carte graphique d’entrée de gamme

La réponse de Nvidia à la Radeon RX 550

Une carte graphique très économe

Modifié le 18/05/2017 à 17h26

Les gamers trouveront sans doute ses performances un peu légères, mais cela reste honorable vu le tarif très offensif proposé.On n'avait plus vu de carte GeForce débarquer sans arborer fièrement le X de GTX depuis la série 700. Sans doute car la petite dernière de chez Nvidia, la GT 1030, la joue profil bas en ciblant les petits budgets. Essentiellement pour faire face à Radeon et sa RX 550, commercialisée depuis le mois d'avril à moins de 100 dollars et qui part comme des petits pains.Cette nouvelle carte GT 1030, positionnée sur l'entrée de gamme, est le digne successeur de la GeForce GT 700, qui commençait un peu à dater. Elle manquera sans doute légèrement de puissance pour répondre aux besoins des gamers, même si elle devrait être tout de même plus rapide qu'un processeur graphique intégré sur carte mère. Mais elle s'adaptera bien à un usage home cinema par exemple.Côté fiche technique, la GT 1030 embarque un processeur de génération Pascal GP 108 14nm équipé de 384 cœurs CUDA avec un bus mémoire de 64-bits, soit un peu plus de la moitié de sa grande sœur la GTX 1050, le tout cadencé à 1227 MHz de base, jusqu'à 1468 MHz en mode boost. Elle dispose de 2 Go de mémoire GDDR5 cadencée à 6000 MHz. En sortie, la GT 1030 disposera d'un connecteur DVI-D et d'un HDMI.Côté consommation d'énergie, la GT 1030 est économe et se démarque nettement, du coup, de sa concurrente la Radeon RX 550 : son enveloppement thermique n'excède pas 35 Watts et peut donc se contenter du refroidissement passif. L'alimentation sera assurée directement par le slot PCIe. Il s'agit là de la version de base Nvidia. Les partenaires du constructeur vont probablement se l'approprier dans des versions customisées, qui leur permettront d'arborer fièrement le logo GeForce sur des machines d'entrée de gamme.