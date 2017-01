HDMI 2.1 : prêt pour la 8K

Modifié le 05/01/2017 à 11h14

En cours de finalisation, la norme HDMI 2.1 a pour principal intérêt de proposer une bande passante supérieure et pas qu'un peu puisqu'on passe de 18 Gbps (en HDMI 2.0) à 48 Gbps. A 48 Gbps, le HDMI 2.1 véhicule un flot de données plus important que le DisplayPort dont les dernières version 1.3/1.4 plafonnent à 32 Gbps. La grande question est maintenant de savoir ce qu'on fait d'un tel débit ?L'intérêt du HDMI 2.1 sera à chercher du côté de la vidéo 8K puisqu'il permettra de faire transiter les flux 8K en 60 Hz alors que les flux 4K pourront eux être véhiculés en 120 Hz, dans les deux cas avec HDR. Ici le HDMI Forum indique supporter le Dynamic HDR qui permet un contrôle image par image (ou scène par scène) des différentes valeurs de contraste, luminosité, ou profondeur de couleurs. Qui plus est, la norme HDMI 2.1 supporte la fréquence de rafraichissement variable ou FRV appelée par le consortium. Rappelons que le FRV, (aussi baptisé VRR par certains) est la base des écransavec technologie G-Sync ou Freesync, qui promettent une meilleure fluidité des jeux et l'absence de saccades. On s'interrogera sur ce que feront de celes fabricants de téléviseurs notamment.Selon le consortium HDMI, la norme HDMI 2.1 sera finalisée dans le courant du second trimestre 2017. Il faudra donc, une fois de plus, revoir toute sa chaîne vidéo puisque les GPU, écrans, ampli Home-cinéma, et autres téléviseurs actuellement sur le marché ne sont pas compatibles : un nouveau contrôleur sera requis. A noter qu'il faudra également se procurer des câbles HDMI 48G, des câbles compatibles avec les anciennes générations de périphériques HDMI et utilisant la connectique actuelle HDMI A, C et D.