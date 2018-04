Ikea va bientôt vendre une enceinte bluetooth

Tout ce qu'il faut pour une enceinte

D'autres modèles l'an prochain avec Sonos

Et comme c'est un produit Ikea, il y aura un peu de montage à faire soi-même à la maison.Est-ce le succès de son compatriote Urbanears qui inspire le roi du meuble en mélaminé ? Ikea arrive sur le marché des enceintes bluetooth avec deux premiers modèles à petit prix qui ressemblent beaucoup à ceux, justement, d'Urbanears. Tous deux s'appellent Eneby . De forme carrée, ils se distinguent par leurs dimensions : le plus petit mesure 20 centimètres de côté, le plus grand 30 centimètres.Les deux tailles existent en noir et en gris. Le matériau est du plastique. On note la poignée sur le petit format, pour une meilleure portabilité. Eneby possède une fonction d'arrêt automatique pour économiser l'énergie quand elle n'est pas utilisée. Une entrée auxiliaire 3,5 mm permettra de relier par câble n'importe quel appareil à votre enceinte, qui pourra gérer jusqu'à 8 appareils en bluetooth.Ikea ne donne aucune précision technique sur les performances audio de ses Eneby, mais il semble qu'elles possèdent un(aigus) et un(basses) séparés. Pour le prix, comptez 49 dollars pour le petit format, et 89 dollars pour le grand format. Vous pourrez en option ajouter à votre panier jaune et bleu la batterie à 20 dollars proposant 10 heures d'autonomie, ainsi qu'un support mural pour 10 dollars de plus.Pour le montage, rassurez-vous : Ikea ne prévoit de vous faire assembler que la poignée sur le petit modèle. Attention, les soeurs Eneby ne sont pas encore disponibles en France, mais cela ne devrait pas tarder. Les prix de lancement aux Etats-Unis et au Royaume-Uni situent clairement ces nouvelles enceintes bluetooth en entrée de gamme, en attendant des produits sans doute plus aboutis : Ikea travaille avec Sonos sur une gamme plus étoffée pour 2019.