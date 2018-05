L'application Steam Link désormais disponible en bêta sous Android

Quelques conditions techniques pour une expérience de jeu réussie

Steam Link est attendue sur iOS le 21 mai prochain puis Steam Video cet été

Modifié le 18/05/2018 à 11h12

Steam Link est disponible depuis longtemps sur les Smart TV Samsung pour pouvoir diffuser vos jeux Steam depuis votre ordinateur sur votre écran de salon. Très bientôt, vous pourrez aussi bien utiliser vos jeux, l'application faisant alors le lien entre votre ordinateur et votre smartphone.Que ce soit sur smartphone, tablette, box TV, sur iOS ou Android, tout va bientôt être possible grâce à l'Link. Seule condition pour unde bonne qualité : une connexion Internet solide. Valve recommande que le PC soit sur une connexion wifi en 5GHz ou un câble Ethernet.Pour un meilleur confort encore,ainsi que les contrôleurs MFI présents sur le marché. Autrement dit, toutes les manettes qui fonctionnent déjà avec votre smartphone fonctionneront également avec Steam Link.L'application devrait supporter le 4K à 60 fps bien que le 1080p à 60 fps est un standard de qualité pour la plupart des titres de la plateforme Steam.L'étant désormais disponible, il ne reste plus qu'à attendre que l'équipe d'Apple autorise l'application sur l'App Store et nous la retrouverons sur les iPhone, iPod et Apple TV. Ce devrait être le cas dès le 21 mai.Valve a également annoncé qu'une autre application, baptisée, sera disponible cet été pour profiter des contenus vidéo qu'offre la plateforme.Avec ces deux nouvelles applications, Valve concurrence directement des plateformes comme GeForce Now ou Shadow qui offrent dores et déjà du streaming de jeux vidéo sur iOS et Android.Toutes ces nouveautés marquent le début d'une ère de dématérialisation du jeux vidéo où les spécificités techniques d'un appareil ne seront plus une contrainte pour profiter d'un nouveau titre.