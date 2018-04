Nacho Notch : l'application pour masquer les encoches sur smartphone

Nacho Notch cache la barre d'état sans masquer ses icônes

Une solution recherchée par d'autres entreprises

Modifié le 30/03/2018 à 12h03

Depuis la sortie de l'iPhone X, de plus en plus de smartphones adoptent une encoche en haut de leur écran, malgré son impopularité chez les utilisateurs.On reproche souvent à l'iPhone X d'avoir popularisé le design de nombreux smartphones munis d'une enclave pour les capteurs frontaux. Ce nouveau look permet à l'affichage de grapiller quelques millimètres sur les coins, mais impose une encoche noire en haut de l'écran. En réalité, la mouture avait été introduite paren mai 2017. D'autres marques ont fini par l'adopter au point qu'elle devienne une forme de référence. L' ASUS ZenFone 5 et 5Z, le futur LG G7 , le Huawei P20 et le OnePlus 6 ont ainsi été annoncés avec une encoche.Si ce design vous déplait, vous pouvez tout de même le masquer grâce à l'application gratuite « Nacho Notch - Notch Hider » . Développée par le forum XDA et disponible sur le Play Store, elle dessine une bande noir intermédiaire entre la barre d'état et ses éléments. De la sorte, cette ligne cache la barre d'état mais affiche par-dessus ses icônes comme l'heure, la batterie, le réseau ou les notifications ( voir l'image ). La bande s'enlève automatiquement lorsque vous passez votre téléphone en mode paysage. De plus, un raccourci vous permet de l'activer ou la désactiver rapidement. L'application doit cependant toujours fonctionner en arrière-plan.L'idée dech n'est pas nouvelle, mais elle peut d'ores et déjà s'appliquer sur n'importe quel smartphone Android avec une encoche. Huawei et LG avaient déjà opté pour cette solution pour le modèle P20 et le futur G7, afin d'anticiper la colère des consommateurs.Parmi les smartphones présentés au, seuls les modèles Samsung et Xiaomi ont résisté à la mode de l'encoche et disposent d'un écran rectangulaire classique.