Twitter Lite : une version allégée de Twitter

Twitter Lite : l'appli Twitter mais en plus léger

Qu'ajoute et qu'enlève Twitter Lite ?

Modifié le 07/04/2017 à 10h58

Attention, toutefois : l'application légère réduit certaines possibilités qui peuvent intéresser lesles plus actifs.L'intérêt de Twitter Lite est multiple : plus légère, l'application prend moins de place sur le disque dur du téléphone et consomme moins de batterie. Idéale pour les personnes qui ne sont pas addicts à Twitter, mais qui veulent tout de même avoir accès au réseau social via leur téléphone. Pour la télécharger, c'est simple : il suffit, via son smartphone, d'aller sur le site mobile de Twitter grâce à Google Chrome. Le navigateur de Google a une option « ajouter à l'écran d'accueil » qu'il suffit d'utiliser et le tour est joué.Voici donc à nouveau Twitter, mais dans sa version plus légère. Tout est disponible comme sur l'application officielle ou presque. En tout cas, les fonctions principales de Twitter sont là et c'est ce qui fait l'intérêt de l'application.Pour les personnes intéressées, il faut savoir que Twitter Lite change un peu par rapport à l'application Twitter. Une fonction intéressante est notamment l'économiseur de données : les vidéos et les images ne sont pas téléchargées automatiquement, mais uniquement sur demande. Idéal lorsque le réseau n'est pas des meilleurs.D'un autre côté, plusieurs fonctions sont absentes. Ainsi, Twitter Lite ne propose pas la création de Moments ni l'édition de photos. L'application n'intègre pas, non plus, les GIFs. Naturellement, il est possible de passer par des applications tierces pour résoudre le problème.Seule fonction absente de Twitter Lite qui n'a pas de solution : la diffusion de vidéos en direct.