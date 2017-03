Pokémon Go : 2017 sera riche en événements et mises à jour

Trois mises à jour majeures annoncées

Pas de nouveaux Pokémon annoncés ni de nouvelles fonctionnalités

Modifié le 02/03/2017 à 12h20

Les joueurs fidèles, comme ceux qui s'y sont remis après l'importante mise à jour de février 2017, devraient être contents de savoir que, durant l'année, Niantic leur prépare quelques surprises.Lors de sa conférence au GDC 2017, Niantic, éditeur de, a dévoilé la feuille de route pour son application phare pour l'année 2017. Plusieurs annonces ont été faites et elles devraient plaire aux joueurs.Le jeu devrait, lors d'une mise à jour, prendre mieux en compte le temps avec de nouveaux décors comme l'aube ou le crépuscule.De même, le jeu laissera transparaître la météo de la région dans laquelle se trouve le joueur et, de plus, les dresseurs deetseront disponibles en tant qu'avatars. Les annonces ont donc surtout concerné l'esthétique du jeu.Afin de garder les joueurs en haleine, Niantic a aussi annoncé divers événements spéciaux, sans plus de précisions.Si Niantic a bien l'intention de continuer à développer son application, les principales annonces attendues, celles sur l'échange de Pokémon et celles sur les combats entre dresseurs, n'ont pas été au rendez-vous. Il en est de même pour une potentielle annonce de nouveaux Pokémon à attraper... mais rien n'exclut que Niantic ne les déploiera pas dans le courant de l'année.Néanmoins, l'éditeur a dévoilé quelques chiffres intéressants sur l'application : pas moins de 8,7 milliards de kilomètres ont été parcourus pour 88 milliards de Pokémon attrapés dans le monde. Au total, 44 pétaoctets, soit 44 millions de gigagoctets, de données ont été échangées.