Pokémon Go : la mise à jour et ses 80 nouveaux Pokémon sont là

80 nouveaux Pokémons à attraper

Plus de fonctionnalités et de personnalisations

Modifié le 17/02/2017 à 10h18

Jeudi 16 février 2017, après l'avoir annoncée en grande pompe la veille, la première mise à jour majeure dea été déployée par le développeur du jeu. De quoi, peut-être, redonner l'envie de jouer à certains utilisateurs lassés.Si Niantic avait déjà, depuis la sortie dedurant l'été 2016, augmenté le nombre de Pokémon qu'il était possible de rencontrer dans le jeu, la mise à jour déployée jeudi 16 février 2017 apporte une véritable nouvelle dimension. Ce ne sont pas un ou deux Pokémon qui ont été ajoutés mais bien 80. Niantic a déployé le début de la deuxième génération de Pokémon pour le plus grand plaisir des joueurs.La demande, pour la deuxième génération, était forte auprès des joueurs, notamment ceux qui avaient réussi l'exploit d'attraper tous les Pokémon disponibles dans leur région (voire dans le monde entier). 80 Pokémon de plus, ça donne des raisons d'arpenter à nouveau les rues des villes. Et ce n'est pas le seul changement que connaîtavec cette nouvelle mise à jour.La mise à jour développée et déployée par Niantic ajoute la notion de genre chez les Pokémons : qu'ils soient mâles ou femelles, leur apparence change légèrement. Une manière simple de multiplier par deux les Pokémons à attraper.Niantic a déployé aussi de nouvelles tenues pour personnaliser l'avatar des joueurs, de nouvelles baies qui peuvent être utilisées pour attraper les Pokémon, ainsi que certains objets de collection pour les évolutions.Le succès a été, une nouvelle fois, au rendez-vous : après seulement quelques heures de la mise à jour, les serveurs de Niantic ont été pris d'assaut par les joueurs cherchant à attraper les nouveaux Pokémon apparus sur leurs écrans, causant quelques ralentissements.