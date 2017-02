Pokémon Go : un événement spécial Pikachu le 26 février

Pokémon Vert et Rouge lancés le 27 février 1996

Pikachu à l'honneur pour le Pokémon Day

Modifié le 23/02/2017 à 11h46

La date de l'événement n'est pas anodine : elle célèbre un anniversaire de taille. Ça fera 21 ans que le premier jeu Pokémon est sorti au Japon.Ce sont deux jeux auxquels les joueurs européens n'ont pas joué, sauf à faire de l'import depuis le Japon et, bien évidemment, à parler japonais.etont été lancés le 27 février 1996 au Japon, exclusivement sur Game Boy. La version Bleu, qui donnera ensuite les versions Rouge et Bleu qu'on a connues en Occident, ne sortira que quelques mois plus tard, le 15 octobre 1996, toujours au Japon.Les jeunes Français attendront plusieurs années avant de connaître la folie Pokémon :etne sortiront que le 8 octobre 1999 dans l'Hexagone. Mais peu importe : le 27 février 2017, la franchise Pokémon fêtera ses 21 ans. Niantic a donc voulu célébrer l'événement comme il se doit.Depuis des années, le 27 février est le Pokémon Day durant lequel les fans de Pokémon célèbrent la sortie du jeu qui a marqué leur enfance. Cette année 2017, Niantic est de la partie sur: du 26 février au 6 mars 2017, un événement spécial similaire à celui de Noël aura lieu sur l'application.Pikachu, Pokémon favori de bon nombre de fans et personnage principal de la série de dessins animés dérivée de la franchise de jeux vidéo, aura un chapeau spécial et tous les Pikachu attrapés lors de l'événement en auront un, qu'ils garderont après la fin de celui-ci. De quoi relancer encore un peu plus le jeu, qui vient de connaître l' apparition de la deuxième génération de Pokémon