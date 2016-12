Pokémon Go débarque sur l’Apple Watch

Une version très réduite

Quid de Pokémon Go Plus ?

Promise depuis le 18 décembre dernier dans un tweet de Niantic, l'application Apple Watch du fameux jeu est enfin disponible au téléchargement. Tout comme on pouvait le deviner, la version Apple Watch est très réduite par rapport à l'application iPhone. Globalement, la version Apple Watch s'avère utile pour deux choses seulement : recevoir des notifications et connaître la distance restant à parcourir avant de faire éclore les œufs. Si vous avez choisi un compagnon, l'application vous permettra aussi de valider les kilomètres parcourus afin de faire éclore des œufs en cours d'incubation. Pour le reste, il va falloir sortir son iPhone : ni la capture, ni les combats d'arène ne sont possibles depuis l'application Apple Watch.Mais que devient alors Pokémon Go Plus, ce bracelet aux couleurs du jeu qui vibre à chaque fois que vous vous approchez d'un Pokéstop ou d'un Pokémon à capturer ? Afin d'attraper la bestiole avec le bracelet, il suffit de cliquer sur le bouton lorsqu'il clignote en vert ou en bleu. Pas besoin donc de sortir son téléphone, un désagrément que l'application Apple Watch n'aura pas su endiguer. Tous les deux nécessitent toutefois la présence d'un iPhone : le premier communique avec l'application Pokémon Go via Bluetooth, le second a tout simplement besoin d'une connexion à Internet. Toutefois, n'oublions pas que si le téléchargement de l'application Apple Watch est gratuit, pour le bracelet il faudra débourser une quarantaine d'euros.Au bout du compte, quelles que soient les performances et l'utilité de cette application Apple Watch, sa sortie aura servi un but sur lequel il n'y a pas de doutes : faire revenir les joueurs qui auraient délaissé l'application ces derniers mois.