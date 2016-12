Pokémon Go : le radar de proximité bientôt de retour ?

Le radar de proximité bientôt de retour en Europe ?

Un radar basé sur la proximité des Pokéstop

Modifié le 01/12/2016 à 12h08

Plus qu'une nouvelle fonctionnalité, il s'agit d'une ancienne fonctionnalité qui avait été enlevée peu après le lancement du jeu par Niantic, car les serveurs du jeu avaient du mal à suivre.La fonctionnalité regrettée par les joueurs du monde entier est bien évidemment le radar de proximité. Au départ, celui-ci montrait grâce à des « pas » la distance qui séparait le joueur d'un Pokémon. Avec le principe du jeu « chaud/froid », un dresseur pouvait alors déduire la localisation du Pokémon en question. Quand Niantic a supprimé le radar, les critiques n'ont pas manqué.Depuis, plus de nouvelles et certains joueurs se sont retrouvés dans l'impossibilité de jouer, car ils n'arrivaient plus à trouver de Pokémon. Niantic a, depuis, développé une nouvelle version de son radar, que l'entreprise a commencé à déployer aux Etats-Unis, non sans devoir réparer quelques bugs au passage. C'est ce même radar qui va être étendu à plus de régions du monde.Dans un post publié le 30 novembre 2016 par l'équipe de Niantic sur le site de, l'annonce est claire : le radar de proximité va être disponible pour plus de joueurs. Sans précisions, Niantic annonce son déploiement dans tous les Etats-Unis et une bonne partie de l'Europe. La France sera-t-elle parmi les élus ?Le radar déployé par Niantic n'est toutefois pas le même que celui initial. Désormais, la proximité du Pokémon est calculée en fonction d'un Pokéstop, mais la localisation du Pokémon apparaît aussi sur la carte globale. De quoi rendre le jeu beaucoup plus facile.Télécharger Pokémon Go pour Android Télécharger Pokémon Go pour iOS