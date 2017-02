Galaxy S7/S7 Edge : Secure Folder sécurise vos dossiers sensibles

Secure Folder : une application qui sécurise vos données dans un dossier caché

Secure Folder : disponible pour les Galaxy S7 / S7 Edge

Modifié le 27/02/2017 à 18h12

Secure Folder est une application qui vous permet de créer un espace privé séparé, dans lequel vous pourrez ranger toutes vos données et applications sensibles. Grâce à cette fonctionnalité, les données et applications privées ne seront plus visibles lors du fonctionnement normal de l'appareil et seulement vous pourrez y accéder.Secure Folder, en créant un espace séparé pour les applications et fichiers sensibles vous permet d'avoir plusieurs comptes pour une seule application, ce qui sera très apprécié par tous ceux qui disposent d'un compte Facebook personnel et d'un compte à usage professionnel par exemple.Alors que les Galaxy A3, A5 et A7 intègrent nativement Secure Folder, la fonctionnalité est désormais disponible pour les Galaxy S7 et S7 Edge mis à jour sous Android 7.0 Nougat. Pour cela, il suffit de se rendre dans le Samsung Apps Store. Par ailleurs, il sera bientôt possible de télécharger l'application sur d'autres modèles Samsung, notamment le Galaxy S6.Pour ceux qui ne parviennent pas à télécharger Secure Folder dans le Samsung Apps Store, il est possible de télécharger le fichier APK. Pour cela, n'oubliez pas de modifier les paramètres de votre smartphone et d'autoriser l'installation d'applications provenant de sources externes.