Samsung : les Galaxy A5 et Galaxy A3 2017 sont là

Samsung Galaxy A5 : des améliorations sur tous les fronts

Samsung Galaxy A3 et A5 : des offres de remboursement jusqu'au 28 mars 2017

Modifié le 06/02/2017 à 18h26

Le tout récent Galaxy A5 est fort de bon nombre d'améliorations par rapport au tout premier A5, sorti fin 2014. Il est tout d'abord plus puissant : il intègre un processeur Cortex-A53 octa-core 1,9 GHz au lieu d'un quad-core 1,2 GHz précédemment. Les 2 Go de RAM passent à 3 Go. Le stockage, de 16 Go auparavant, affiche 32 Go.Une bonne surprise attend les amateurs de photographie : de 13 mégapixels, la caméra arrière passe à 16 mégapixels. En ce qui concerne la caméra frontale, de 5 mégapixels auparavant, elle en compte désormais elle aussi 16. L'écran, de 5,2 pouces contre 5 précédemment, affiche également une meilleure résolution : 1080 x 1920 pixels actuellement contre 720 x 1280 dans le premier modèle.Le nouveau A5 peut fonctionner avec deux cartes SIM à la fois : même si un appel est en cours sur l'une, l'autre reste néanmoins en veille. Pour plus de sécurité, un déverrouillage par empreinte digitale a été rajouté. Quant aux fonctionnalités de paiement, outre le NFC, déjà présent sur la version 2014, le nouveau A5 est compatible avec Samsung Pay. Étanche, il est capable de résister à l'eau jusqu'à 30 minutes lorsqu'il est plongé à une profondeur de 1,5 mètre.Logique, vu son positionnement sur un créneau de prix inférieur, le Galaxy A3 fonctionne sur un processeur légèrement moins puissant que le A5 (un octa-core 1,6 GHz), possède des caméras de moindre performance (13 et 8 pixels respectivement), comporte un écran de moindre résolution (720 x 1280 pixels) mais est doté tout de même d'un lecteur d'empreintes digitales.Afin d'inciter plus de consommateurs à franchir le pas, Samsung propose une remise différée sous forme d'un remboursement par virement de 50 euros sur l'achat d'un Galaxy A5 et de 30 euros pour un Galaxy A3. Le prix net d'un Galaxy A5 est donc de 379 euros, celui d'un Galaxy A3 est de 299 euros.Pour en profiter, il suffit d'acheter son smartphone dans un des commerces participants à l'opération (Darty, Boulanger , Fnac etc.), de garder les pièces justificatives et de les envoyer ensuite à Samsung . Il faudra imprimer son bulletin de participation, l'étiquette complète originale avec le code IMEI, une photocopie de la preuve d'achat, ainsi que son RIB.Des opérateurs de téléphonie mobile figurent également parmi les revendeurs agréés : le Galaxy A5 ou A3 peut être acheté ensemble avec un forfait SOSH, Free Mobile, Bouygues Telecom ou NRJ Mobile. SOSH offre également une enceinte Level Box Slim pour 1 euro à tout acheteur d'un smartphone Galaxy 2017.Sachez par ailleurs que si vous achetez le smartphone ensemble avec un forfait et que l'appareil vous revient à 1 euro, vous êtes également éligible à l'offre de remboursement de la part de Samsung.